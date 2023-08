A versenyzők a helyek kisorsolása után elkezdték a felkészülést, közben a csepregi és répcelaki egyesület segítői a reggeli elkészítésével foglalatoskodtak, míg a büki egyesület az ebéddel készült elő – olvasható Kádi Attila beszámolójában. A versenyen szép számmal jöttek a törpeharcsák, de sok keszegfélét, kárászt és balint is sikerült szákba terelni. A négyórás verseny végével, mérlegelés után a kiértékelés következett. A 2021-es és 2022-es év után az idén harmadszorra is a répcelaki horgászoknak sikerült a csapatversenyt megnyerni, így a vándorserleget végleg ők őrizhetik. A második helyet a csepregiek szerezték meg a bükiek előtt. Egyéniben 1. Varga Bálint, a Csepregi HE versenyzője végzett az első helyen. A dobogó második fokára Linter Hunor (Répcelaki HE), a harmadikra Kóbor Ottó (Csepregi HE) állhatott fel. A legtöbb halért járó különdíjat Varga Bálint kapta a Csepregi HE színeiben.