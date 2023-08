Hagyományteremtő szándékkal rendezik meg első ízben az Asztalkő Fesztivált: Velemben, Bozsokon, Kőszegszerdahelyen, Kőszegdoroszlón és Cákon ingyenes rendezvényekkel várják az érdeklődőket. A részletekről a fesztivál ötletgazdája, dr. Balázsy Péter beszélt podcastunkban. Látványkonyha, pódiumbeszélgetések, folkudvar, ifjúsági és gyerekprogramok teszik még vonzóbbá a kőszeghegyaljai településeket szeptember 1. és 3. között. A helyszínek között dottó is jár, ami ugyancsak ingyenesen igénybe vehető.

A szervező Vas Vármegyei Önkormányzat a települési önkormányzatokkal és több civil szervezettel karöltve a nyár zárásaként aktív kikapcsolódási, tartalmas szórakozási lehetőséget teremt korosztálytól függetlenül mindenki számára. Nem titkolt cél: szeretnék a turisztikai szezont is minél jobban kitágítani a térségben. Mindehhez a Közös jövőnk, Vas vármegye címet viselő európai uniós projekt nyújt pénzügyi alapot.

- Személy szerint hiszek abban, hogy a következő évek egyértelműen arról fognak szólni, hogy megyeszerte és országszerte a különböző turisztikai attrakciók felértékelődnek. Mint ahogy korábban is természetes volt, hogy Velemben vagy Bozsokon, Cákon, Szerdahelyen, Doroszlón sokan töltötték a nyarat akár úgy, hogy hétvégi házat vásároltak, ismerősöknél vagy vendégházakban laktak. Ezek olyan érdekes programok, amikkel a mai hangos világ zajától elvonulva az aktív turizmusnak, pihenésnek átadhatja magát az ember, értékes és jó dolgok. Azért dolgozunk, hogy ennek lehetőségét megteremtsük - fejtette ki dr. Balázsy Péter, aki titkon bízik abban, hogy bőven akadnak olyanok, akik a megyehatáron túlról érkeznek majd a hétvégi Asztalkő Fesztiválra.

A fellépőkről is szót váltottunk: többek között Sebestyén Márta, Andrejszki Judit, a Batyi Fusion, a Kell egy kis kert, a Soulwave és a Charlie Band is színpadra áll. A program további részleteiről, parkolási és egyéb információkról a fesztivál honlapján is folyamatosan tájékoztatást adnak.