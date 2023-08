Puskás Norbert ügyvezető elnök köszöntője után a fiatalok és a táborvezetők bemutatkozásával folytatódott az esős időben a program. Az idei horgásztábor vezetője Kádi Attila volt, aki számos sikeres gyermekprogram szervezője Répcelakon. Az ebéd előtt elkészült a hagyományos táborindító csoportkép, majd az Alpesi Fogadó finom ebédje után nem maradt el a várva várt horgászat sem, melyen már az ügyesebb és szerencsésebb pecásoknak sikerült jó néhány igazán szép halat is szákba terelniük. Az időjárás délután a kegyeibe fogadta a táborlakókat, és csodálatos napsütéses időben zajlott a közös horgászat. A hétfőre tervezett strandolás a viszontagságos idő miatt elmaradt, unatkozniuk azonban így sem kellett a fiataloknak: a reggeli torna után horgászat, célba dobás is helyet kapott a programban, majd ebéd után Mesterházy József halgazdálkodásicsoport-vezető tartott izgalmas interaktív előadást a Pinka-patak élővilágáról és a horgászat, halvédelem fontosabb szabályairól.

Ezt követően megalakultak a tábori csapatok, és a „gumicsizma-hajító” vetélkedővel kezdetét vette a tábori barátságos csapatverseny. Heten próbavizsgán tesztelték tudásukat a másnapi horgászvizsgára való felkészülés jegyében, majd vacsora után ismét a horgászaté volt a főszerep – szerencsére a halak is meghívást kaptak a programra. Az immár napsütéses kedden tartották a tábori célba dobó versenyt a Mohosz által biztosított castingbotokkal és dobókörrel. Az Alpesi fogadóban elfogyasztott gyors, ízletes ebédet követően megérkeztek a szombathelyi sportszeráruház munkatársai, teszthorgászai, Petya és Bence, akik a method feeder horgászat rejtelmeibe vezették be a fiatalokat. Délután hét táborozó fiatal részt vett a szövetség által szervezett állami horgászvizsgán, melyet mindannyian sikeresen teljesítettek. A nap végül egy hangulatos csapathorgászversennyel zárult. A korán kelők horgászattal indították a szerdai napot. A reggeli előtt egy kis testmozgás is volt a tó körül, amelyen az etetőanyagok új szerepet kaptak egy játékos sportverseny keretében.

Gyors reggelit követően a tábor lakói a vaskeresztesi pisztrángtelepen találták magukat, és Kállai Csaba telepvezető előadásában ismerhették meg a tavalyi évben újraindult haltermelő egység bemutatását, illetve megismerkedhettek a pisztrángokkal – még egy etetésnek is tanúi lehettek. A táborba való visszaérkezést követően Monos Tibor, a Magyar Horgász magazin műlegyező-szakírója kalauzolta el a fiatalokat a legsportszerűbb horgászmódszer rejtelmeibe, és gyakorlati bemutató keretében a táborozók gyakorolhatták a műlegyező bottal történő dobást. Délután esős időben, de annál jobb hangulatban rendezték meg a tábori vetélkedő egyéni horgászversenyét, melyen kárász, keszeg, amur, ponty került a szákokba. A kétórás barátságos horgászverseny győztese Taschler Jácint lett, aki 6950 gramm fogással remekelt.

Vacsora után halas puzzle-kirakó verseny következett a tábori csapatok között, majd a sportosabbak egy rögtönzött focimeccsel és persze horgászattal zárták a napot. A záró csütörtöki napon a sátorbontás után még jutott egy kis idő pecázni, majd a vetélkedők eredményhirdetése zárta az idei tábort rengeteg ajándékkal és édességgel. Az idei tábor dobogósai: Soós Dániel. Taschler Jácint, Rácz Botond. A Magyar Országos Horgász Szövetségnek és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének is kiemelt célja a horgászsport utánpótlás-támogatása, fejlesztése, ennek egyik alapja a tavasszal megrendezett horgászszakkörök, horgásztanodák, iskolai vetélkedők mellett a nyári horgásztáborok, ahol minden fiatal bővítheti ismereteit a sporthorgászat terén, illetve a halakkal és élőhelyükkel kapcsolatban további tudásra tehet szert – hangsúlyozta Puskás Norbert ügyvezető elnök.