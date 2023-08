Látványos változáson esik át a Gyöngyös utca: a munkálatokat az iskolakezdésre szeretnék befejezni – tudtuk meg Zsolnai Zoltántól, Vasszécseny polgármesterétől. Az utcában többször okozott gondot a nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés, a fejlesztéssel elsősorban ezt kívánták kezelni, emellett egészen a Gyöngyös-hídig kétrétegű aszfaltburkolatot kap az útszakasz. A bolt jobb megközelíthetősége érdekében a járdát is szélesítették, és mintegy 30 új megállóhelyet is kialakítanak. Ezzel biztonságos körülmények között parkolhat mindenki a közeli Ambrózy-Migazzi István Általános Iskolánál – erről is beszélt a településvezető, aki egyelőre csak utalt arra: a 87-es főútnál a gyalogátkelőhely kialakítása érdekében is történtek előrelépések.

- A Gyöngyös utca végén található az ásványmúzeumunk, amit egész nyáron rengeteg csoport látogatott. De nemcsak ezért tartottuk fontosnak a Gyöngyös utca felújítását: azért is, mert ez a lipárti falurész központja, és a településképet kívántuk javítani – szögezte le Zsolnai Zoltán, aki szólt arról is: új közvilágítási lámpasort alakítottak és növénytelepítés is még várható.

- A Gyöngyös utca felújítását az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, az mintegy 30 millió forintba kerül. Nagyon bízunk abban, hogy a mögötte lévő Lipárt és Temető utca rekonstrukciójára sikerül támogatást nyernünk, azokra a Magyar falu programban nyújtottuk be pályázatunkat – tájékoztatott Zsolnai Zoltán, hozzátéve: ha ezen utcák felújítása is megvalósulna, a lipárti falurész közlekedésfejlesztése teljessé válna.