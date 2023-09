Bécsben és Alsó-Ausztriában is megkezdődött az iskola, az osztrák fővárosban ez 242 ezer gyereket és fiatalt érint. A Bécsi Gazdasági Kamara felmérése szerint egy-egy gyerek tanévkezdése átlagosan 150 euróba kerül, míg elsősök esetében ez akár 400 euróra is rúghat. Mivel az áremelkedések miatt a bécsi családokat is egyre inkább megterheli a gyerekek iskolába járása – a Munkavállalói Kamara felmérése szerint egy alsós gyerek esetében ez évente csaknem 1.500 eurós kiadást jelent –, Bécs városa igyekszik többféle módon is támogatni a szülőket. Az egésznapos iskolák diákjai – 23.500 gyerek – például idén ingyen kapja az ebédet, ami gyerekenként évente nagyjából 1.000 eurós megtakarítást jelent a családok számára. Ezen kívül a város 4,2 millió eurót ad az iskolák számára, hogy füzeteket, tollakat, festéket, ecsetet és egyéb tanszereket szerezzenek be a gyerekek számára, amelyeket ingyen bocsátanak a rendelkezésükre. Ebben az évben a város intenzívebben támogatja a többnapos iskolai rendezvényeket is, így nem kell annyi osztálypénzt sem befizetniük a szülőknek.

A 2023/24-es tanévben hat új iskolaépületben – ezek Favoritenben, Simmeringben, Penzingben, Floridsdorfban és Donaustadtban találhatóak – kezdődött meg a tanítás, ami 163 plusz tantermet jelent. A város idén 290,3 millió eurót fordít az oktatási infrastruktúra bővítésére és karbantartására.

A Bécsben is problémát jelentő tanárhiányt 1.500 új tanár leszerződtetésével sikerült enyhíteni, akik közül százan más területekről érkeztek az oktatásba. A bécsi iskolarendszerből így jelenleg 31 pedagógus hiányzik, ami a 16 ezres összlétszám 0,2 százaléka. Mivel az új pedagógusok munkába állása ellenére is komoly kihívást jelent a tanárok száma Bécsben, a város idén ősszel eltekint minden olyan bürokratikus követelménytől, ami nincs törvényileg előírva, hogy megkönnyítse az érdeklődők munkába állását.