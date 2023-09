Komoly múltja van a káposztás rendezvénynek, az idén már tizenharmadik alkalommal tartották meg a Körmendhez tartozó településrészen. A program szervezésben Havasi Anikó és Stránczli Attila vállalt nagy szerepet. Tizennégy csapat nevezett a főzőversenyre, a bejárattal szemben, a kultúrház árnyékában Solti-Takács Anita és csapata fogadta a vendégeket, bemelegítésként káposztás csigát lehetett náluk kóstolni. Bográcsukban sólet készült, úgy, ahogyan, kell. A csapattagok elmondása szerint ugyanis a sólet úgy az igazi, ha héjában belefő a tojás.

Nagy Istvánék rutinos egységet alkottak idén is, kétféle étellel készültek: a káposztás tarját juhtúrós sztrapacskával tálalták fel, mellette hagyományos székelykáposztát is főztek. A szomszédvári - horvátnádaljai - különítmény bőrös császárt sütött, amihez káposztát kínált. A Haraszti hetvenkedők sem hiányoztak a főzőversenyről, Bálint Csaba és csapata izgalmas étellel rukkolt elő: a sült kacsacombot káposztás cvekedlivel, valamint birs-, és chililekvárral bolondították meg, utóbbi Erdélyből való, édes is, csípős is, igazi kuriózum. A második fogás - mondjuk így - Somogyi káposztás béles volt Bözsi módra. A szomszédos standnál bigosz, vagyis lengyel húsos káposzta főtt a bográcsban, ennek elmaradhatatlan hozzávalója az erdei gomba - jelen esetben a vargánya- ,valamint az aszalt szilva.