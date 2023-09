Elszármazottak, helybeliek és a környező települések lakói is részt vettek a szombati szüreti programon. A feldíszített szekerek, oldtimer traktorok, lovaskocsik egymást követték a menetben 540 méter hosszan. Sokan öltöttek magukra népviseletet, mások jelmezeket, Kurucz Attila polgármester idén is varázslóruhában járta végig a települést. A mintegy három és fél óra alatt a szüreti menet tagjainak nem kellett attól tartaniuk, hogy éhesek, szomjasak maradnak: a házaknál itallal és étellel is kínálták őket. A kultúrházban a gyerekeket gyöngyfűzés, bűvész show és lufibohóc is várta. A szüreti bál hangulatát a Stage Pass zenekar alapozta meg, majd az Eldorado és a Jó Laci Betyár szórakoztatta a közönséget éjszakába nyúlóan.