A parton előadást tartanak a Me-109 repülőgéppel, valamint a Messerschmitt-ronccsal kapcsolatban, majd filmet mutatnak be az eddig elvégzett feladatokról. Bemutatják a parton a már korábban kiemelt roncsdarabokat, és ott helyezik el azt is, melyet most hoztak ki a tóból. Az esemény alkalmából Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese mond beszédet - számolt be a veol.hu.

A roncs kiemelésének munkálatai már októberben elkezdődtek, néhány darab ezek közül a helyszínen látható

Fotó: Kovács Erika/Napló

Mint ismert, a gép tervezője, Wilhelm Emil "Willy" Messerschmitt a fejlesztés megkezdésekor még a Bayerische Flugzeugwerke AG (Bf) alkalmazottja volt, majd 1938. július 1-jétől a cég felvette a Messerschmitt AG (Me) nevet. Ezért minden olyan fejlesztés, ami ezen dátum előtt kezdődött, Bf néven futott továbbra is, ezen dátum után indított fejlesztéseknél viszont a Me jelzés volt használatban.

A Bf 109 a második világháborúban a német légierőben rendszeresített, és a legnagyobb példányszámban gyártott vadászrepülőgép. A Bf 109-essel repülő pilóták több légi győzelmet arattak a második világháború során, mint bármely más gép pilótái a repülés történetében. A kor első igazi modern vadászgépe, olyan tulajdonságokkal, mint például a csupa fém félhéj építésű sárkányszerkezet, alsószárnyas elrendezés, zárt pilótafülke, vagy a behúzható futóművek. A Bf 109 a Luftwaffe alap vadászgépe volt a világháború alatt.