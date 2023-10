Vajon mik azok az alapvető konyhai eszközök, amiket minden háziasszonynak be kell szereznie, mielőtt sütésbe kezd? A jó tanácsok mellett Irénke mesél arról is, milyen professzionális konyhai gépek segítik őt abban, hogy egy-egy ünnepnap előtt nagy mennyiségű finomságot tegyen a vendégek asztalára? Olyan kérdéseket is feltettünk neki: Mitől lesz omlós a sütemény? Mennyi ideig tárolható egy-egy édesség? Mikor melyiket válasszuk a zsír, margarin, vaj hármasából? Hogyan készül a cukormáz, a csokibevonat és a színes dekoráció a tortákra? Irénke sok műhelytitkot oszt meg velünk, érdemes meghallgatni a gasztro-podcast sorozatunk legújabb adását.