– Vitéz Lakatos Ferencre büszke lehet Rábahídvég, Vas vármegye és a Vitézi Rend is – mondta a szónok, és kiemelte, hogy családja őrzi az ezredes emlékét: az ünnepségen mások mellett részt vett Katona András építészmérnök, Vitéz Lakatos Ferenc dédunokája és Újfalusi Antal Gábor, az ezredes veje is.

A Bertha György Művelődési Házban folytatódott az ünnepség, ahol Fülöp András a Szent György Lovagrend és a Grádics Egyesület nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Emlékező beszédében egyebek mellett elmondta: közel 15 éve foglalkozik az 1. világháborúval. A munka egyik részeként az egyik legértékesebb kitüntetés, az Arany Vitézségi Érem tulajdonosait kutatja, így jutott el Vitéz Lakatos Ferenc életrajzának, hőstettének feldolgozásához.

Babos Sándor őrnagy, a Magyar Honvédség 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője emlékeztetett: történelmünk bővelkedik olyan korszakokban, amelyek hazánk sorsának alakulásában mérföldkőnek bizonyultak. A történelmi események mellett emlékeznünk kell e vérzivataros idők meghatározó személyiségeire is. Minden közösségnek meg kell találni azokat a pontokat, amelyek lehetővé teszik a múlt, a jelen és a jövő közötti egymásra épülést: ilyen vitéz Lakatos Ferenc szülőhelye is. Az ezredes az esküjéhez híven szolgálta hazáját, bizonyította hazafias bátorságát, számos kitüntetést szerzett. Rábahídvég lakóinak és az utókornak azt üzeni: a mindennapok helytállásával hősök lehetünk mi magunk is.

Az ünnepségen közreműködött a Hajnalcsillag Daloskör; Molnár Tibor Radnóti Nem tudhatom című versét mondta el; Francsics Violetta Vörösmarty Mihály A katona című verséből mondott el egy részletet.