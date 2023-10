A felújított épületet Básthy Béla polgármester adta át. Szavaiból kiderült, hogy az úgynevezett TOP CLLD programban újult meg a klub – a helyet több generáció, szép számú egyesület használja, közösségi identitás és összetartás jellemzi, ezért is esett erre a választás. A részletekről is hallhattunk: megújultak a nyílászárók, a világítótestek, a burkolatok, akadálymentes WC épült, újak a radiátorok. Az épület előtti lifttel a mozgáskorlátozottak biztonságosan bejuthatnak a közösségi térbe. Megújulta színpad, a raktár és egy tágas új konyha jött létre beépített bútorsorral a korábbi kis helyiségekből. Negyven új széket és öt összecsukható asztalt is beszereztek. A felújítás érintette a pincében a raktárt, a klubhelyiséget és a vizesblokkokat. Új csocsóasztal és új, összecsukható pingpongasztal is helyet kapott a pincerészben. Összesen177 négyzetméter alapterületű épület vált korszerűbbé.

Az ünnepségen közreműködtek a helyi óvodások és a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus. Orsos Zoltán atya áldotta meg az épületet.