Ha sokan összefognak, hegyeket képesek megmozgatni – fogalmazott Dr. Csákváry Violetta, a kórház gyermekosztályának vezetője. Örömét fejezte ki továbbá, hogy idén is folytatódik a kezdeményezés. Mind mondta, a gyermeksebészetben is a laporoszkópos eljárásoké a jövő, nagy segítséget jelentenek munkájuk során az adományból vásárolt eszközök.

Gagyi István a vadászkamara vasi elnöke elmondta: ebben a programban kirajzolódik és megmutatkozik a vadásztársadalom igazi arca. Kiemelte: alig több mint kétezer tagjával a kisebb létszámú szervezetek közé tartoznak, de igyekeznek mobilizálni a vasi vadászokat, hiszen értékrendjükhöz tartozik a segíteni akarás.

A december 27-i fácánvadászatnak ezúttal is Ferenczi Balázs lesz a házigazdája, de előtte még jótékonysági koronglövészetet is szerveznek november 25-én a váti lőtéren. Aki pedig szeretne, a 13613-as adományvonalon keresztül is az ügy mellé állhat.