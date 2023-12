A magyar állam egy ideje már elismeri az Izlandról jött Barnahus-módszert a szexuálisan bántalmazott gyermekek kihallgatásánál. A büntetőeljárási törvény 2021. január 1-jétől érvénybe lépő módosítása óta pedig arra is van lehetőség, hogy igazságügyi szakpszichológus vagy szaktanácsadó – tehát megfelelően képzett és érzékeny szakember – kérdezze ki a büntetőeljárásban az érintett gyermekeket, akiket addig a rendőrség munkatársai hallgattak ki. Így jóval kisebb az esélye a gyermek újratraumatizálódásának már az eljárás kezdetén.

– A kapcsolatunk évekkel korábbra nyúlik vissza dr. Lazáry Györgyné klinikai szakpszichológus, igazságügyi pszichológus szakértővel. A szemünk előtt hozta létre a szombathelyi Barnahus-házat, és honosította meg az új gyermekvédelmi modellt, amelynek ki kellett alakítani a jogszabályi környezetét. Az elsők között voltunk a Szombathelyi Rendőrkapitányságon, akik megismerkedtek a modellel.

Szexuális visszaélések

– Mivel jellemzően én kaptam a kiskorú veszélyeztetése, gyermekpornográfia, gyermekprostitúció kihasználása és a szexuális erőszak miatt indult ügyeket, személy szerint is érintett voltam, és a kezdetektől pártoltam a változást – mondja Poór András, és folytatja: – Korábban kamera nélkül hallgattuk ki a gyermekeket, most már a rendőrségen is kamerás a kihallgatás, rendelkezünk különleges helyiséggel, és ehhez képest is nagy a fejlődés. A Barnahus a módszerben jelentett áttérést, és idővel beépült a rendszerünkbe, de ehhez sok jogszabályi változtatásra is szükség volt.

Gyermekbarát környezet

– Az első időkben még én hallgattam ki a gyermekeket a Tegyesz-épületben helyet kapó Barnahusban, közben magam gépeltem a vallomásukat – ez kevésbé volt gördülékeny, igaz, gyermekbarát környezetben. Ma a Barnahus szaktanácsadóként segíti a munkánkat, én a monitoringszobából irányítom a kihallgatást. (A kihallgatást igazságügyi pszichológus szakértő, speciálisan kiképzett pszichológus végzi.) Ma a gyermek vallomását videóra veszik, így azt többször vissza lehet nézni, az áldozatokat nem kell újra és újra meghallgatni, megkíméljük őket a megterhelő procedúrától. Rajtam kívül a monitoringszobában ott ül egy kirendelt ügygondnok, ügyvéd(nő) a gyermek törvényes képviselőjeként, és az ügyész is jelen lehet, aki a vádat képviseli. A gyermekek könnyebben megnyílnak, a pszichológus jobban ért a lelkivilágukhoz. A bűncselekmény felderítésére a kérdéseket feltenni – ez az én területem – pedig ugyanúgy adott a lehetőség, hiszen ös ­ szeköttetésben vagyunk, illetve a kihallgatás szüneteiben is tudunk konzultálni.

Abúzusbabák segítségével

Lényeges az is, hogy óvodáskorú gyermekeket is ki tudunk hallgatni a módszer révén, akár az anatómiailag pontos abúzusbabák segítségével. Egy ideje már módszertani útmutató is rendelkezésre áll – utólagos a jegyzőkönyvezés, ami ugyancsak nagy könnyebbség. Az elkészült felvétel alapján a kihallgatás után három nappal megérkezik hozzám a Barnahustól a szó szerinti szöveg. A gyermek vallomása a legerősebb bizonyíték. Egy 2021 elején kiadott kormányhatározat értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium, a Legfelsőbb Ügyészség, az Országos Bírói Hivatal, az ORFK és a Pénzügyminisztérium közös fejlesztési stratégiája, hogy támogassa a további Barnahus-modell szerinti szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtését és működését az országos lefedettség biztosításáért. A kormányhatározat kimondja azt is, hogy a nyomozási cselekmények és a büntetőeljárások időtartamának csökkentését kell elérni: a gyermekbarát igazságszolgáltatásban ezt a célt jelenleg a Barnahus-szolgálat tudja teljeskörűen biztosítani.

Az új stratégia és elköteleződés hosszú távú célja, hogy minden vármegyében legyen egy Barnahus-szolgálat, amit a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) működtet. Olvasóinkat továbbra is kérjük, támogassák a Barnahus Egyesület és lapunk adventi kampányát, hogy a Vas Vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat udvarán lévő játszótér megújulhasson. Adományaikat a Lapcom Média Alapítvány Vas Népe és vaol.hu olvasói adományoknak nyitott alszámlájára, a 12096705-0131265700300002 számlaszámra várjuk december 21-én 12 óráig. Adományaikkal a gyermekeknek segítenek!