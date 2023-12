Sátory Károly, a körzet önkormányzati képviselője (Fidesz-KDNP) a csütörtöki közgyűlésen emlékeztetett: korábban is azt javasolta, hogy a felújított Víztoronyban a vendéglátóegységet ne vállalkozóval működtessék, hanem nonprofit módon. A családok által látogatott KRESZ-parkban nem lehet az a cél, hogy horribilis áron termeljék ki a bérleti díjat.

Lapunk is beszámolt arról a közgyűlésről, ahol terítékre került a Víztorony vendéglátóegységének bérleti felhívása.

Sátory Károly a 2020 októberi ülésen valóban a könnyítést hiányolta a pályázatból. Szerinte a víztoronyban a kávézónak nem az a célja, hogy óriási profitot termeljen, hanem egy plusz szolgáltatás nyújtson azzal a város.

Nemény András polgármester azonban nem értett egyet azzal, hogy nonprofitnak kell lennie ennek a kávézónak. Bízott abban, hogy lesz bérlő. Bérlő akadt is, ám úgy tűnik, az üzleti elképzelése a Kresz-parkban nem hozta azt a sikert, amit vártak.

Felbonthatja a szerződést az Agora

A 2031. február 28-áig szóló, határozott idejű szerződés felbontásához a közgyűlés baloldali képviselői csütörtökön hozzájárultak, a Fidesz-KDNP frakció tartózkodott a szavazásnál. Az új megállapodásból kiderül: a bérlőnek december 31-éig mintegy 3 millió forint bérleti díj tartozása, és kicsivel több, mint 6,5 millió forint közüzemi díj-tartozása halmozódott fel. Ez összesen mintegy 9,5 millió forintra rúg. Ezzel párhuzamosan a vendéglátóhely kialakítására csaknem 14,1 millió forintot fordított, amit számlákkal igazolt. Azok az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban maradnak. December 31-ével közös megegyezéssel bontják fel az egyébként 10 évre, 2031. február 28-áig megkötött szerződést.

Körültekintően jártak-e el?

A vendéglátóegység bérlőjének kiválasztásánál körültekintően jártak-e el? Ismerték-e a helyre vonatkozó terveket, elképzeléseket? - erről kérdeztük pénteken a városházán László Győző alpolgármestert, aki az Agora feb-tagja is. A politikus szerint abban nincs felelőssége az önkormányzatnak, hogy a kínálat nem találkozott a kereslettel. - A pályázó saját maga alakítja ki azt a portfóliót, amivel piacra lép – húzta alá, hozzátéve: a tanulságokat levonják, így a következő kiírásnál erre is tekintettel kell lenniük. Olyan profilnak is meg kell jelennie, ami az ottani igényeket jobban kiszolgálja – tudtuk meg.