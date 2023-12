A 2435nm-es sarok telken elhelyezkedő családi ház nagyon jó telekadottságokkal bír, akár meg is osztható, értékesíthető, ha nincs szükség ekkora területre.

A ház 1994-ben épült, 183nm fűtött lakótérrel, 26nm-es garázzsal, és 40nm-es hátsó nagy terasszal rendelkezik.

Az ingatlan térkapcsolatai és lakóegységei kimondottan jó megoldásokkal lett kigondolva és megtervezve. 4 hálószoba, egy sarokkádas-zuhanyzós nagy fürdőszoba, egy kisebb zuhanyzós fürdőszoba +Wc helyiség, tágas étkezős konyha, melyet kis nappalinak is használhatunk, hiszen az étkező asztal mellett elfér még egy ülőgarnitúra is. A családi ház elrendezése lehetővé teszi, hogy minden családtag kényelmesen élvezhesse a saját privát területét, miközben közösen élvezhetik az együtt töltött időt a közös terekben. E célt hivatott szolgálni, a ház központi részén elhelyezkedő 42nm-es hatalmas nappali, mely tökéletes helyszín a nagy családi összejövetel számára is.