Egy EU statisztika szerint mintegy 44.000 áldozat köthető közvetlenül a világjárványhoz Magyarországon, amely szám folyamatosan nő. Ha megnézzük, hogy mennyi a horgászok, azon belül a gyermekes családok aránya a társadalmon belül, akkor levezethető, hogy körülbelül 600-800 olyan árva van, aki közvetlen horgász érintettségű a bekövetkezett tragédiák során. A Választmány már 2021-ben hozott egy olyan határozatot, melyben kinyilvánította, hogy központilag is támogatja - teljes nevén - a Regőczi István Alapítványt a Koronavírus Árváiért - olvasható a MOHOSZ oldalán.

Mint írják, azóta több szervezeti és egyéni támogatás is megvalósult a horgászok részéről, segítve ezzel a gyermekeket. Most a horgászok központi költségvetéséből a korábbi döntésnek a pénzügyi megvalósítására is sor kerülhetett. Így a 2023. évi bevételek terhére, azon belül a nem közfeladat-ellátási bevételek terhére lett elkülönítve, majd kifizetve a támogatás.

A támogató okirat ünnepélyes átadásán Herczegh Anita, a kuratórium elnöke, Áder János volt köztársasági elnök, illetve a MOHOSZ képviseletében Szűcs Lajos elnök vett részt. A felek arról is egyeztettek, hogy olyan programokat szerveznek, illetve olyan segítséget adnak az érintetteknek, amely a horgászatra, illetve a természetben eltöltött időre is fókuszál. A horgászszövetség elnöke arról is tájékoztatta az Alapítványt, hogy a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ezen túl az egyik gyermektáborukat is felajánlotta a COVID-árváknak, folytatva, színesítve a karitatív együttműködést.