Jánosháza Város Önkormányzata idén is félmaratonra invitálja a futás szerelmeseit. Az időpont március 24, indulási helyszín pedig megszokottan a Rendezvénytéren lesz. A szervezők emlékezetes napot ígérnek mind a profi, mind az amatőr futóknak. Az esemény kiemelt támogatója Jánosháza Város Önkormányzata, akik nemcsak a verseny lebonyolításában vesznek részt, hanem minden nevezőt egy tál helyben készített pörkölttel is megvendégelnek. Minden nevezőnek biztosítják a forgalom elől elzárt útszakaszokon történő futás lehetőségét, a pontos időmérést, frissítőket az ellenőrzőpontokon és a célban, valamint befutó érmekkel és meglepetés befutó csomagokkal is készülnek. Az alábbi távokra lehet nevezni: 21,1 km táv (2 körös), 10 km táv és 5 km táv. Mai naptól lehet nevezni a [email protected] email címen.