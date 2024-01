A következő hónapokban megújul a Bárdos Alice utca, az Akacs Mihály-Szűrcsapó utca és Hargita utca közötti szakasza, a Csaba utca Tátika és Vásártér utcák közötti szakasza is. A Dr. István Lajos körutat, a Bartók Béla körút Paragvári utca és Hazatius Ferenc utca közötti útszakaszának felújításra szoruló részét, a Bocskai István körutat, valamint a Kenderesi utca egy szakaszát is érinti a program. A tervek szerint a Rumi út Pásztor utca és 86. számú főút közötti szakaszára, valamint a Brenner Tóbiás körút Kálvária és Nárai utcák közötti szakaszára is új burkolat kerül.

Több fideszes képviselő hiányolta az egyeztetést az útfelújítási program kapcsán. Sátory Károly önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) szóvá tette azt is: nem látják a további útfelújítási elképzeléseket sem. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) a pulpitusról úgy szólt közbe a vitában: - Átvettük a régi gyakorlatot. Később hozzászólásában példákat is említett. Így beszélt arról, hogy az előző önkormányzati ciklusban volt olyan év, amikor a fideszes városvezetés az útfejlesztésre fordított források alig több, mint 8 százalékát költötte csak útrekonstrukcióra baloldali képviselők körzeteiben.

További útfejlesztések tervezésére is fordítsanak forrást!

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselő (Fidesz-KDNP) azt sürgette, az idei költségvetésben a tervezéssel kapcsolatos költségekre is gondoljanak! Majd egymás után sorolta azokat a belvárosi utcákat, amik felújítása szerinte fontos lenne városképi szempontból is: Kőszegi utca, Királyi utca, Szelestey utca és a Wesselényi utca jó nagy szakasza, Thököly utca, Engels utca.... Utalt a belvárosi fizetős parkolók rossz állapotára, azok rekonstrukcióját is szorgalmazta.

Ágh Ernő önkormányzati képviselő a 12. számú választókerület útjainak rossz állapotára hívta fel a figyelmet. A városrész több utcáját ő is nevesítette, kérve, a jövőben ezek az utcák is kerüljenek sorra.

A forgalmas útszakaszokat helyezték előtérbe

Dr. Nemény András polgármester (ÉSZ) válaszában megerősítette: az idei útfelújítási programban a nagy forgalmú utcákat helyezték előtérbe. Elismerte, a kisebb utcák most háttérbe szorulnak. Megismételte: a TOP Plusz programból több, mint 8 milliárd forintot fordítanak útfejlesztésre, ami e téren érdemi előrelépést jelent majd.

Mennyi méter út újul meg?

Később dr. Takátsné Tenki Mária módosító javaslatot tett arra hivatkozva, szerinte az előterjesztés alkalmatlan a vitára, hiszen nem tartalmaz pontos adatokat. Mennyi méter útburkolatot újítanak fel, tételesen mennyi pénzből? - hiányolta a dokumentumból a konkrét számokat. A polgármester válaszában azt mondta: az adatok rendelkezésre állnak, bizottsági ülésen azt megkérdezhették volna. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária azonban nem hagyta annyiban a kérdést, Nemény András öt perc szünetet rendelt el, így zárta le a vitát. Szünet után végül abban maradtak: a képviselők megkapják majd e-mailben a részletes adatokat. Így a képviselő módosító javaslatáról nem szavaztak, az idei útfelújítási csomagot végül egyhangúlag hagyták jóvá.