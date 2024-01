Szombathelyen nem lehetne minden lakótelepnek, városrésznek egy ilyen karácsonyfája, aminek két héten keresztül nagyon sokan örülhetnének? - egy győri képet megosztva fogalmazta meg ötletét dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger a két ünnep között.

"Nem Brüsszel, nem Bécs, nem Budapest. Egy egyszerű kis park Győrben, ahol nemcsak kivilágított karácsonyfa van, hanem rekortán futópálya is, amiből Szombathelyen természetesen egyetlen parkban sincsen (...)" - írta legutóbbi Facebook-bejegyzésében dr. Szendrő-Németh Tamás. Majd úgy folytatta: "Egy megyei jogú városban nem lehetne minden lakótelepnek, városrésznek egy ilyen karácsonyfája, aminek két héten keresztül nagyon sokan örülhetnének?"

A civil blogger kérdése azért is helyénvaló, mert Szombathelyen az évek során úgy alakult: égősorokkal a belvárost díszítik fel, díszkivilágításból más városrészekre nem jut. Pedig a családok, baráti társaságok számára fotópontként is szolgálhatna az ünnepek alatt egy a győrihez hasonló díszes karácsonyfa. Mit szól hozzá: Ön örülne, ha "mindenki karácsonyfáját" több szombathelyi városrészben is felállítanák?