Hetekkel ezelőtt kivirágzott a barka, a mogyoró, a korai virágzású fák pollenkoncentrációja pedig szintén megjelent a levegőben. Korainak tűnik, de megkezdődött az allergiaszezon, az arra érzékenyek tapasztalhatnak tüneteket.

Segíthet otthon a légszűrő-berendezés

Ezt megerősíti dr. Petz Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos is, aki az érintetteknek azt javasolja: ha tehetik, használjanak otthon légszűrőt, mert nagyban enyhíti a panaszokat. Gyógyszer szedése mellett is javasolt, kismamáknak pedig kifejezetten ajánlott a módszer. Mivel hetek óta az átlagosnál enyhébb az idő, és az előrejelzések szerint nem is tér már vissza a nagy hideg, várhatóan sorra jelennek meg a pollenek – a többi között a fűféléké, egyes gyümölcsfáké és a nyár-, fűz-, nyírfáé – a levegőben. Az allergiához hasonló tüneteket okozhat az influenza és egyéb felső légúti vírus is.

Fontos a megelőzés

Dr. Petz Zsuzsanna úgy tapasztalja, sokan próbálják lábon kihordani a betegséget, amelynek gyakorta felülfertőződés a következménye. Gyorsteszttel meg tudják állapítani, a páciens koronavírussal, influenzával vagy RSVvírussal fertőződött meg, és az eredmény tükrében folytatódhat a kezelés. A megelőzés fontosságára is felhívta a figyelmet a szakember.

– Köhögés esetén javasolt a maszkhasználat, és ne felejtsük el, amit három éve olyan jól megtanultunk: a kézmosást – húzta alá dr. Petz Zsuzsanna.

Magas a pollenterhelés

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint a pollenterhelés az elkövetkező napokban továbbra is országosan magas, a tavaszi fák pollenjére érzékenyek készüljenek fel az allergiás tünetek fokozódására, és kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.