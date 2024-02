Egy éve kezdődött a Déryné Program KultUp „Belenősz a kultúrába!” elnevezésű, középiskolásoknak szóló rendezvénysorozata. Az egy év alatt 83 témanapot rendeztek középiskolákban, és mintegy 30 ezer diákhoz jutottak el. A KultUp sorozat missziója az, hogy a színházi élményt a 14–18 éves korosztály számára mind a 19 vármegyébe eljuttassák. A program 50 alkotó, szervezet közreműködésével témanapokat – kötetlen, tematikus, színházi élményt is nyújtó tanítási napot – rendezett az iskolákban.

Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az intézményekre, ahol korlátozott a kultúrához való hozzáférés lehetősége. Kiss Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója, a KultUp ötletgazdája elmondta, a céloknak megfelelt a középiskolai program, az elmúlt egy évben annyi diákot sikerült elérni, amennyit elvártak a stábtól. A program részeként kutatást is végeznek a tanárok és a gyerekek között, a visszajelzések alapján a diákok élvezték a témanapokat, és szép eredményeket értek el a közösségépítésben is.

Nagy sikere van a diákok között Havasi Péter és Janka Barnabás Petőfi percei című tantermi előadásának, népszerűek a Rippel fivérek, Grecsó Zoltán táncművész, Várnagy Andrea zongoraművész és Benedekffy Katalin operaénekes órái is. A 2023/2024-es az első teljes tanév, amikor színházi és előadó-művészeti élményhez juttatják a középiskolai korosztályt.