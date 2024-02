Pontosabban mozgott az magától is, így alkalmi féket kellett szerelni a rönkre, amit két oldalról irányított két markos férfiember. A nászmenetet - stílszerűen - Kercsmár Kálmán polgármester vezette, aki papi öltözékbe bújt és maga adta össze az ifjú párt a lagzis sokadalomban. Szanitéc, cigány asszony, kis pillangó és dinó is vonult a maskarás sorban, amelyből kihallatszott a muzsikaszó Horváth József Gábor harmonikás jóvoltából. A váti zenésznek a körmendi Senior Táncegyüttes tagjai segítettek a nótában: Lányok a legényt jól megbecsüljétek, ha részeg is haza vezessétek...

Hegyháthodászban ősidők óta lány a menyasszony, fiú a vőlegény a bolondlakodalomban. Nem cserélnek szerepet, ez errefelé nem szokás. Tucatnyi fiatal - koszorúslányok és vőfélyek -, őrizte a rönkre ültetett ifjú párt, mégis elrabolták hol az egyiket, hol a másikat. Ezzel mondjuk nem járt rosszul senki, a házaknál előkerült a sör, a bor, meg a pálinka. Pogácsával és süteménnyel is készültek a helyiek, előbbiből kétfélét kóstoltunk, és mi tagadás, az volt az érzésünk hogy ebben a műfajban a hodászi asszonyok a legjobbak. A bámészkodóknak antik babakocsiból mérték az itókát: a kiskorúak teát szürcsöltek, a nagyobbacska embereknek meg forralt bor járt.

- Gyermekkoromig vissza tudok emlékezni, mindig is volt rönkhúzás a faluban. Tartjuk a hagyományt, ez így természetes - mondta a polgármester. A végére nagy mulatság kerekedett, a körmendi seniorok műsora után a Ballantines zenekar szolgáltatta a muzsikát.