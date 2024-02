Lenkai Nóra lesz a szombathelyi polgármesterjelölt? Így reagált a köztiszteletben álló civilek nyílt levelére

szombathelyi civilek nyílt levélben fordultak a szombathelyi Fidesz-KDNP-hez. Ebben arról írnak: Lenkai Nórát, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosát látják a legalkalmasabb polgármesterjelöltnek a június 9-ei önkormányzati választásokon. Lenkai Nóra közösségi oldalán reagált a köztiszteletben álló civilek nyílt levelére:

- Végtelenül megtisztelő, hogy Szombathely közéleti személyiségei gondoltak rám és érdemesnek találnak arra, hogy elinduljak Szombathely polgármesteri székéért. A feladat rendkívül nehéz, fontos és felelősségteljes. Pontosan ezért, mielőtt a végleges döntésemet meghozom, életem legfontosabb személyeivel, a családommal megbeszélem. Addig is mindenki szíves türelmét kérem! Hajrá Szombathely! - írta.

Márciustól új időszámítás - megnéztük, hogyan alakul az ország- és vármegyebérletet Vasban

Március 1-jétől tovább egyszerűsödik és még több kedvezményt ad az állami tömegközlekedés tarifarendszere.Míg korábban például Szombathely–Sárvár viszonylatban 24 ezer 900, Szentgotthárd és Szombathely között pedig 42 ezer 900 forintot tett ki az útiköltség, addig tavaly május óta elegendő ezek helyett 9450 forintért vármegyebérletet váltani. A rendszer indulásától január 2. éjfélig mintegy 30 ezer kedvezményes és 48 ezer teljes árú vármegyebérletet és 19 ezer országbérletet vásároltak Vasban – közölte Ágh Péter országgyűlési képviselő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

Lázár János miniszter bejelentése értelmében 15 bérletkonstrukció helyett kettő marad, a vármegye- és országbérlet, míg a mostani 65 helyett mintegy 20 kedvezménytípus lesz. Az új rendszerben a 14 év alattiak és a 65 év felettiek díjmentesen, a 14–25 év közöttiek pedig félárú jeggyel utazhatnak. A napi többszöri utazást tervezők számára bevezetik a „Vármegye24” és „Magyarország24” napijegyeket, előbbi 999, utóbbi 4999 forintba kerül.

Az új tarifarendszer bevezetésétől díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést azok a fogyatékkal élők és tartós betegek, akik most 90 százalékos kedvezménnyel csökkentett díjat fizetnek a helyközi közlekedésben, de a helyi közlekedést már most is díjmentesen használhatják. Nem kell menetjegyet váltania majd többek között azoknak a nagycsaládosoknak sem, akik eddig is igénybe vehettek utazási kedvezményt, a közalkalmazottakat pedig a jövőben korlátlan számú utazáshoz igénybe vehető – mindössze regisztrációhoz kötött – 50 százalékos kedvezmény illeti meg.

Ilyen még nem volt: ötezer szombathelyi portrét vár az önkormányzat

Egyedülálló kezdeményezést indít az önkormányzat: a szombathelyiek által beküldött fényképekből tablót készíttet az Iseum előtti üvegfalra. A város nagy portréjának gondolata az identitást erősítő programban született meg, de egyben turisztikai látványosságnak is szánják.

Álljunk össze egy nagy képre!” - jelentette be Nemény András polgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyen minden szombathelyi és magát szombathelyinek érző kicsit és nagyot, fiatalt és szépkorút arra bíztatott, küldje el portréját. Erre egy külön honlapot is indítottak szombathelyportre.hu címmel - a fénykép feltöltése maxiumum két perc. A portrén kívül csak egy lakcímkártyára, és kiskorúak esetében szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükség.

Elhangzott: minden beküldött portré után az önkormányzat ezer forinttal támogatja a „Zseboroszlán” Vas Megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítványt, továbbá minden beküldő nyereménysorsoláson vesz részt.

A sok kis képből - ha kellő távolságból szemléljük - a Szombathely felirat rajzolódik majd ki az Iseum melletti üvegfalon – az alkotó Kassai Ferenc arra is gondolt, hogy a szabadtéri alkotás úgy kerüljön a helyére, hogy hosszútávon biztonságban maradhasson, mert ez “egyszeri lehetőség, de az örökkévalóságnak szól.”

Orrfacsaró bűz - Állati belsőségek borultak Szombathely határában az útra

Csütörtökön délután egy szlovén rendszámú kamion haladt a 86-os úton Szombathely határában, amikor a szerelvény pótkocsijának ajtaja kinyílt és a szállított állati belsőségek az útra borultak. A bűzös rakomány több mint egy kilométeren keresztül folyt az útra, mire a sofőr észrevette a bajt és félre tudott állni. A belsőségek a Rozsnyó utca és a Vépi út közötti szakaszon a teljes külső sávot beterítették.

A kamion pótkocsija alkalmatlan volt az ilyen rakomány szállítására, információink szerint a sofőr emiatt szólt is a főnökének, de ennek ellenére el kellett indulnia a rakománnyal. A pótkocsi hátsó ajtajait PUR-habbal fújták ki, hogy ne boruljon ki azonnal a rakomány, de ez nem tartott ki sokáig.

Úgy tudjuk, hogy a sofőr bírságot kapott az eset miatt, és várhatóan még hosszú ideig el fog tartani, mire a rengeteg útra borult belsőséget el tudják takarítani. A mentés ideje alatt a külső sávot le kellett zárni az érintett több mint egy kilométeres szakaszon.