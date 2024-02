A tavasz hírnökei közé sorolt tőzike az ártéri erdőket szereti, Dobogón a Rába és a Pinka, Nagymákfán a Csörnöc biztosít ilyen élőhelyet. A növény védett, leszakítani tilos, természetvédelmi értéke tövenként 5000 forint. Az idén - a megszokotthoz képest - néhány nappal korábban kezdődött a virágzás, ehhez igazodva már elkezdődtek a tőzike-túrák szervezett és egyéni formában is. A Körmendhez tartozó Horvátnádalján, a Malom utcában tábla jelzi az ország egyik legnagyobb tőzikését, ahol a becslések szerint 10 millió tő növény található közel 45 hektáron.

Fotó: Szendi Péter

A Dobogó-erdőt az Őrségi Nemzeti Park felügyeli, kijelölt ösvényen lehet haladni, vigyázva minden egyes kis virágra. A nemzeti park kéri a látogatókat, hogy próbáljanak távolról gyönyörködni a tőzikékben, és lehetőleg ne gázoljanak át a levelek alatt még megbújó növényeken egy jó fotó kedvéért. Fontos tudni, hogy szeles időben - a tőzikés erdő életében kulcsfontosságú holtfák jelenléte miatt - veszélyes az erdőben tartózkodni.

Jelenleg kisebb-nagyobb virágszigetek láthatók "a" Dobogón, de napokon belül jön a fővirágzás. Akkor illatos virágpaplan borítja be a tájat, amitől az ember szívében és lelkében is felmelegedhet, bízva abban, hogy most már a küszöbön áll a tavasz. Ezer napsugárral, ezer reménnyel.