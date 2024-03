Az előadások előtt Retteginé Böröcz Katalin képviselet-vezető mutatta be tehetséggondozó központjukat, amely szerteágazó képzési struktúrában dolgozik. Szólt a Szombathelyen is működő Fiatal Tehetség Programról és Középiskolás Programjukról, kiválasztási rendszerükről, a tehetségazonosításról, a Fiatal tehetségek Klubjáról, valamint az MCC és a közoktatás érintkezési pontjairól is.

A továbbiakban Az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása prepubertás és serdülőkorban címmel dr. Kádár Annamária, az MCC Fiatal Tehetség Programjának védnöke, a hazai mesepszichológia úttörő alakja élvezetes előadását hallgathatták meg a résztvevők. Rettegi Zsolt a lelki egészség vonatkozásában a mentális egyensúly és a tudatos megküzdési képesség kiemelt szerepéről beszélt. Szuromi Márton rekreációs szakember, sportmenedzser (MCC) Okoseszközökkel a fenntartható egészségért címmel tartott előadást.