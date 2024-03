Dr. Szabó Barna elnök elmondása szerint az elmúlt években növények, virágok, fák ültetésével próbálták meg „zöldebbé”, barátságosabbá tenni a város különböző pontjait. Így például a Várkertben a Vadászlak környékét, a Hősök terét, valamint legutóbb a Kastélyparkot, ahol szakemberek által meghatározott fajtájú 14 nagy méretű fa elültetése történt meg. Ezeket több mint egymillió forint értékben vásárolta meg az egyesület. A remek hangulatban lezajlott munkálatokban civil szervezetek, magánemberek és diákok is részt vettek, ezzel is növelve az összetartozás érzését.

Emellett az elmúlt időszakban felújított mozi és a Kölcsey utca környékén található virágágyásokat is beültették növényekkel. Fontos, hogy az egyesület tagjai a fák, virágok gondozását is magukra vállalják. Tavaly télen pedig a város adventi díszítését is az egyesület végezte.