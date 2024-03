Sokan voltak a játékboltokban is. Egy eladó arról számolt be, hogy a legtöbben már csak apróbb kiegészítő ajándékokért jöttek, melyekre átlagosan 2-3 ezer forintot szántak. De azért persze olyanok is akadtak, akik az utolsó pillanatokra hagyták a dolgot és gyermekeiknek két komolyabb társasjátékot beszerezve közel 30 ezer forintot hagytak ott a kasszánál.

Szép nagy sorok álltak a parfümériákban is, mivel ezeken a helyeken minőségi édességeket is árulnak. Így aztán szépen fogytak a csokoládényulak és csokitojások is. Két gimnazista srác azonban „locsolnivalóért” érkezett, azaz olyan minőségi parfümöt szerettek volna vásárolni, amivel „villanthatnak” majd hétfőn az osztálytársaik, lányismerőseik előtt.

Komoly forgalmat bonyolítottak le a pékségek is, mivel hozzájuk nagyszombaton érkeztek azok a vásárlók, akik előzetesen megrendelték a kalácsot, a kenyeret.

Összességében megállapítható, hogy viszonylag kevesen hagyták szombatra a húsvéti nagybevásárlást. A legtöbb szombathelyi, Vas vármegyei már korábban beszerezte a sonkát, tormát és tojást. No, és persze az ajándékokat is. Viszont a vasárnapi és hétfői munkaszüneti napok miatt komoly tömeg alakult ki az élelmiszerboltokban. Tényleg nagyon nehéz volt nagyszombaton a környékükön közlekedni.