A komoly hagyományokra visszatekintő egészségügyi versenyre idén egy híján tíz remekül felkészített csapat adta be a szervezők nagy örömére a jelentkezését.

- A kvartettek főként a mindennapi szaktudásukról, illetve az újraélesztésről adtak számot. Utóbbi napjainkban egy igen fontos tényező. Úgy gondolom, hogy az érdeklődés nagyon jónak mondható. Külön öröm, hogy három csapat is érkezett a szakképző iskolából, ami azért fontos, mert a tanulók itt együtt versenyezhetnek a felnőttekkel, ez pedig nekik komoly szakmai haszonnal járhat. A felnőtt dolgozóink pedig itt kontrollálni is tudják magukat, ami rendkívül előnyös lehet a saját maguk és a kollégáik számára is. Az összetétel egyébként nagyon vegyes volt: többek között ápolók, asszisztensek, műtősök is versenyeztek a csapatokban. Az elméleti és gyakorlati felkészültség mellett a kommunikációnak is kiemelt szerep jutott, aminek az egészségügyben tényleg óriási a jelentősége - fogalmazott Szabó Péterné a MESZK VMTSZ elnöke. A versenynek amúgy ismét a PTE ETK szombathelyi képzési központja adott otthont. Karamánné dr. Pakai Annamária a centrum igazgatója ezt kiemelten fontosnak tartja.

- Számunkra lényegi kérdés, hogy ezt a megmérettetést nálunk rendezzük meg, mert így kialakíthatunk egy jó kapcsolatot az "utánpótlással", azaz a gyerekekkel. Ők is megérezhetik így az összetartozásunk erejét. A csapatok amúgy nagyon felkészülten érkeztek hozzánk. Lényeges szempont volt, hogy a kvartettek miként tudtak együtt dolgozni, ezen kívül pedig a dokumentáció és a kommunikáció is értékelésre került. Utóbbi a bizalom kiépítésének az alapja - adott tájékoztatást a szombathelyi képzési központ vezetője.

A rendkívül jó hangulatú, színvonalas versenyt végül a diákoknál az "Észbontók" nyerték meg, megelőzve a "Talpra állítók" és az "Ágytál zsonglőrök" csapatát. A felnőtteknél pedig "Lokomotív Sisters", "Ópiátok", "Bel(r)evalók" sorrend alakult ki.

- Ötödik alkalommal indultunk ezen a versenyen. Folyamatosan sikerült előbbre lépkednünk a helyezések tekintetében. Voltunk már kétszer dobogósok is. Most pedig nyerni tudtunk. Nem volt könnyű, mert mi asszisztensek vagyunk, kórházban nem dolgoztunk, azaz járóbetegekkel foglalkozunk, nem pedig fekvőbetegekkel. Ez pedig azért némi hátrányt jelentett, ám ennek ellenére sikerült az első helyen végeznünk. Természetesen alaposan felkészülünk majd az április 5-ei budapesti országos döntőre is, ahol sokkal több ellenfél lesz majd. Szeretnénk ott is jól szerepelni - mondta László Ildikó a Vasútegészségügyi Rendelőintézetet képviselő "Lokomotív Sisters" csapatkapitánya.