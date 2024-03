Lendvai Gábor őrnagytól megtudtuk: 2011 óta szerveznek akadályfutó versenyeket, ez a hetedik Vulcan Run Celldömölkön. A mai rendezvény abban más, hogy most először a pápai MH 47. Bázisrepülőtér, illetve az MH7-es Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred együttműködésében valósult meg a programsorozat, így a szokásos akadályfutó versenyen kívül a Magyar Honvédség Kadét Konferenciájának is helyet adott a celldömölki kiállítóhely. Csütörtökön a honvédség munkatársai és a kadétok vehettek részt a versenyen – természetesen külön kategóriában. Ma a kadétoknak hadtörténeti vetélkedővel folytatódik a megmérettetés, majd szombaton újra indul az akadályfutás civil jelentkezőkkel.

– Egy öt és fél kilométeres távot kell megtenniük, ami során 28 épített akadállyal találják szembe magukat. Kell kötelet mászni, van céllövészet, súlyhordás, kúszás, mászás. Hegyen felfelé futnak a versenyzők zsákokkal a kezükben, embert és fizikai erőnlétet próbára tevő kihívás. A Vulcan Runnal szeretnénk biztosítani annak a lehetőségét, hogy bárki megmérettesse magát, ezért a honvédelmi munkatársakon és a kadétokon kívül szombaton civilek is részt vehetnek a versenyen – tette hozzá Lendvai Gábor.