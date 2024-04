"Köszönjük, hogy már szombaton olyan sokan kerestek bennünket, hogy a délelőtt felvett ajánló íveket aláírták, és estére összegyűltek a szükséges aláírások" - adta hírül Fehér László, Celldömölk polgármestere - és a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület (CSÖCE), valamint az Együtt Celldömölkért Városért Egyesület (EVCE) polgármesterjelöltje. A Helyi Választási Iroda első munkanapján leadták az ajánlásokat tartalmazó lapokat.

Gyorsan összegyűjtötték

Fotó: VN

"Polgármesterjelöltként én és képviselőjelölt-társaim is köszönjük, hogy ajánlanak bennünket. Erre az elkövetkező időben is lesz lehetőségük, keressük Önöket, megtalálhatnak bennünket, hogy támogató aláírásaikkal továbbra is támogassanak minket" - írta Fehér László.