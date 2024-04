A polgármesteri széket Szombathelyen a rendszerváltás óta csak férfiak foglalták el. Akár politikatörténeti pillanatként is tekinthetünk arra, hogy a Fidesz–KDNP önt indítja polgármesterjelöltként. Miért vállalta a megmérettetést?

A rendszerváltás óta még polgármesterjelöltként sem tűnt fel nő Szombathelyen, így azt gondolom, ez mindenképpen nagy megtiszteltetés. Amikor 31 közismert és köztiszteletben álló polgár levélben állt ki amellett, hogy polgármesterjelöltként engem támogasson a Fidesz–KDNP pártszövetség, komoly gondolkodásra késztetett. Kikértem a lányom és a szüleim véleményét is, mindannyian támogattak. Hosszan beszélgettem az ELTE rektorával, dr. Borhy Lászlóval is, aki ugyancsak a támogatók között szerepelt. Egész életemben mindig célokat tűztem ki magam elé. Sohasem tudtam úgy dolgozni a munkahelyemen – bármilyen pozícióban is voltam –, hogy csak a nyolctól négyig tartó munkát végezzem el. Az ELTE SEK rektori biztosaként régóta figyelem Szombathely sorsát, a fiatalok helyzetét, életét, és hogy hogyan tudnak majd boldogulni helyben. Most úgy látom: Szombathelynek új lendület kell, a város többet érdemel, mint amilyen a jelenlegi állapota. Ezért döntöttem úgy, belevágok.

Egyedülálló nő, egyedülálló anya. Sokakban vetődhet fel a kérdés: ha bizalmat kap, bírja-e majd a polgármesteri pozícióval járó terhelést?

Nyilván egy válás mindig megviseli az embert és a körülötte lévőket, de mindig erősnek éreztem magam. A válás után szó szerint a nulláról építettem újra az otthonunkat és jómagam. A lányommal kialakult a közös életünk: ő idén 18 éves lesz, úgyhogy szinte már önálló életet él, pályaválasztás előtt áll. Az elmúlt több mint 20 évben az egyetemen is rengeteget dolgoztam. Az ELTE SEK rektori biztosi megbízása nagy felelősségtudatot, hatalmas szervezőmunkát és rengeteg stressz- és strapabírást igényel. Nagyon sok olyan készségre tettem szert a munkám során, ami kicsiben talán hasonló a városirányításhoz. Az egyetemi campuson is vannak szervezési, üzemeltetési, kommunikációs és menedzsmenti feladatok. A munkától sohasem féltem, mindig is kitartó voltam, soha nem adtam fel, s nagyon maximalista is vagyok. Ezért úgy érzem, van bennem kellő kitartás, akarat, alázat és jó értelemben vett önfejűség a közös céljaink eléréséhez, ahhoz, hogy Szombathelyt úgy szolgáljam, ahogy eddig az egyetemet. A lányom viccesen meg szokta tőlem kérdezni: hogy van a második gyermeked?

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ?

Igen, mert tényleg úgy vigyázok rá és úgy küzdök érte és a campus polgáraiért – dolgozókért és hallgatókért egy­aránt –, mintha a második gyermekem lenne.

Ezt az anyatigrist látnánk, ha polgármesternek választanák?

Igen, az új célom, az új küldetésem Szombathely városának fejlesztése és Szombathely polgárainak szolgálata lenne, ha bizalmat kapok a választóktól.

Anélkül, hogy a magánéletében vájkálnék, nem kerülhetünk meg egy témát: úgy tudom, a lakcímkártyáján lakóhelyeként Rábahidvég szerepel. Miért?

Akik elváltak, tudják, az mivel jár. A semmibe kilépve kellett új életet kezdenünk a lányommal. ­Emiatt jelenleg albérletben élünk Szombathelyen, ahova nem jelentkeztünk be. Az állandó lakóhelyünkként a lakcímkártyán a szüleim rábahidvégi háza szerepel, az életünk, a mindennapjaink azonban Szombathelyhez kötnek minket.

Tart-e attól, hogy emiatt támadás éri majd?

Biztosan, mint ahogy a háztartás-ökonómia tanári szakon szerzett diplomám miatt is célkeresztbe kerültem.

Nagyon sokan végeztünk itt, a szombathelyi főiskolán. Mit gondol most azokról, akik itt diplomáztak, hallva, olvasva azokat a kritikákat és látva a mémeket, amelyeket a tanári szakja miatt kapott?

A volt csoporttársaim közül többen üzentek: egyrészt gratuláltak az új kihíváshoz, másrészt felidéztük a közgazdasági, pszichológia-szigorlatok előtti vizsgadrukkot. Tanultunk például neveléstörténetet, alkalmazott informatikát, filozófiát, politikatudományt, fejlődéstant, sok mindent. Most is azt gondolom: a szombathelyi tanári szakok olyan széleskörű látásmódot adnak a hallgatóknak, amivel helyt tudnak állni nemcsak Szombathelyen, hanem szerte a nagyvilágban. Vas vármegyében is több regnáló polgármester tanári diplomával bír. Ezek a támadások csak megkeményítenek.

Egy polgármester, aki női szemmel tekint a városára, mi újat tud hozni?

Egyszerűen fogalmazva: jó háziasszonyként tudja a várost szemlélni. Ahogy otthon időnként eljön a nagytakarítás ideje, Szombathelyen is rendet kell tenni: utakon, közterületeken, parkokban, és sorolhatnám. Mi, nők tudunk otthon olyan légkört teremteni, ami békét hoz a falak közé. Szeretném ezt a harmóniát a város képzeletbeli falai között is megteremteni. A férfiak egymásnak feszülő, sokszor erőfitogtató politikai csatározásai helyett Szombathelynek békére van szüksége. Szerintem ez a város fejlődésének alapja, már csak azért is, mert veszekedés helyett több energiát fordítunk a munkára.