Az általános iskolásoknak minden szombaton rendezvényük van a kultúrházban, illetve más csoportos összejöveteleket is tartanak itt. A megújult könyvtár iránt is nagy az érdeklődés, az olvasáson kívül társasjátékozni is adott a lehetőség. Aki pedig szabadtéri szórakozásra vágyik, rendelkezésére áll a falu kültéri sportparkja, ami a gyerekek játszótere mellett helyezkedik el. A falvak elöregedése általános tendencia, azonban Nagytilaj megkapta 2022-ben a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona Címet, melyet minden évben a Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház oszt ki azoknak a településeknek, ahol a legtöbb gyerek születik a lélekszámhoz képest. 2021-ben Nagytilaj négy új lakost köszöntött két kisfiú és két kislány személyében, így ők nyerték el a címet. Horváthné Kántor Klára fáradhatatlan, tele van tervekkel a jövőre nézve. A Hungarikum Pályázat keretein belül helytörténeti kiállítás szervezésébe fogott. Olyan műtárgyakat állítanak ki, amelyek évszázadok óta Nagytilaj örökségéhez tartoznak. A hagyományőrzés fontos a falunak, ezért is terveznek Tőke Imre népi fafaragó hagyatékából szintén egy kiállítást. A falugondnoki szolgálat bevezetése is felmerült, itt pályázati lehetőségre várnak. A polgármester asszony tervezi még a járdák és a temetőhöz vezető út megújítását, ahogy a Nagy Gáspár emlékpark renCsórics Balázs előadása Jánosházán Fotó: Csabai Bernadett dezését is.