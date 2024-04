Tünde több mint öt éve aktív a szervezésben – továbbra is lényegesnek tartja, hogy a gyermekközösséget a szülőkkel együtt vonja be a programokba. A kezdetekhez képest több kézműves foglalkozást szervezett, az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódva, akár könyvtári kereteken belül, akár saját maga, ezzel indít.

Az idén már túl vannak a farsangon – Kőszegdoroszlón hagyománya volt a farsangi báloknak, ezt, mivel a Covid idején a bált nem lehetett bevinni a színtérbe, megtoldották télűző ünneppel, a tűzoltószertártól a faluházig tartó jelmezes felvonulással és kiszebábégetéssel. Az idén újra tudtak bált szervezni és megtartották a felvonulást is – teszi hozzá. A nőnapot két éve kirándulással ünneplik: az idén egész napos kirándulásra Zalába, a Göcseji Falumúzeumba, a Gébárti-tóhoz és Hévízre vitt az útjuk. Húsvétkor állatsimogatót is szerveztek a tojáskeresés és a délutáni nősök-nőtlenek foci mellé. Idén is csatlakoztak a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2024 akcióhoz, múlt szombaton megtisztították Kőszegdoroszló környezetét: tizennyolcan összesen ötven zsák szemetet gyűjtöttek. Működő közösségüket is említi, a country tánccsoportot – három éve léptek fel először a falunapon, tavaly country-t táncoltak, és a jól sikerült produkció tagjai együtt maradtak. Hétfőnként összejárnak, és mostanra a megtanult húszperces koreográfiával már meghívásoknak is eleget tesznek.

A csoport nemrég Kiscsőszre kirándult a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Legyen élmény a KÉK – közösségépítő Kultúránk Programra. Azt tervezik, hogy egyesületté alakulnak a településen. Májusban májusfát állítanak a tűzoltószertárnál, később énekszóval táncolják ki. Ismét lesz kézműves foglalkozás, ezúttal az anyák napjához kapcsolódva. Meghívták a Lukácsházi Színjátszókat, és már javában szervezik a június 29-i falunapot.