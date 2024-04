Szombaton a késő esti értékelésen jártunk, ahol a jelen lévő alkotók (is) véleményt –dicséretet, kritikát, direkt tanácsot – hallhattak filmjeikről témaválasztás, vizualitás, narratíva, kompozíció, látásmód, hangulat, szerkesztés szempontjából.

Muhi András Balázs Béla díjas filmproducer, filmrendező, zsűrielnök vasárnap külön is értékelte a idei mezőnyt. Mint mondta, mindig meglepi, milyen sok film készül az országban. A vépi fesztiválon minden műfaj jelen volt. S míg korábbi tapasztalata szerint a függetlenfilm-fesztiválokon a fikció vitte a pálmát, itt abból nem volt sok. A dokumentum- és tudományos ismeretterjesztő filmeken kívül animációs, oktatófilm, tévéműfajokat és nagy örömére kísérleti filmet is láthattak. A mezőnyben igazán remek, jó, kevésbé jó, közepes és gyengébb filmek is voltak, könnyen döntöttek a díjakról, mondta. Filmet készíteni talán a legnehezebb műfaj, húzta alá, majd Giuseppe Tornatore olasz filmrendezőt, forgatókönyvírót idézte: Nem az a véletlen, ha egy film rossz, hanem az, ha jó.

Az idén is működött az Édes Élet sarok finom sütikkel, a Tegyünk Együtt Vépért Egyesület vállalta a bográcsos ebéd készítését – paprikás krumplijuk a zsűri és a vendégek egybehangzó értékelése szerint Oscar-díjat ért. Vasárnap a Jáde Hastánc Klub táncosai mutattak be show kategóriás produkciót a fesztivál vendégeinek. Végül – hagyomány ez is – kiderült a következő Vas-Film időpontja: 2025. április 26-27-én rendezik a 21. fesztivált.