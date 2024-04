Munkáltatója, Magyarország egyik ismert szállodalánca (Danubius Hotels Zrt.) díjazta tavasszal kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársait, akik egyéni és csapat kategóriában vehettek át elismeréseket. Több kitüntető cím is jutott Sárvárra – az év munkatársa, az év legjobb gyógyászati csapata, életműdíj. Ami az övét illeti – mondja Henrik István – az a teljes csapatnak szól, hiszen összetartó kollektíva nélkül nem működne a négycsillagos szálloda. Sporthasonlattal élve, a cég saját nevelésű játékosa ő, amint a szombathelyi kosárlabdaklubnál is az volt. Tudatosan tervezte-e a sport utáni életét? Hogyan építkezett? Ezekre is rákérdeztünk.

– Körmenden születtem, kétéves voltam, amikor Szombathelyre költöztünk. Édesanyám német–matematika szakos tanár volt, édesapám sportvezetőként dolgozott a nyugdíjazásáig. 1990-től, amikor a Falco még az A csoportba jutásért küzdött, jártunk meccsekre, és magam is a klubnál kosárlabdáztam: serdülőkoromtól végighaladtam a ranglétrán. A szüleim támogattak, de feltételként szabták mellé a tanulást. 17 évesen felkerültem a felnőtt csapatba, a juniorválogatottságig jutottam, és Falco KC-ben játszottam 2006-ig. Huszonévesen megsérült a derekam – porckorongsérvem lett, és egyre nehezebben lehetett az állapotomat összeegyeztetni az élsporttal. Nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy azt magamtól elvártam volna. Miután a Falcótól elköszöntem, egy évet játszottam még Sopronban, az I. osztályban profiként – idézi fel. A profi sport mellett elvégezte az Orlay kéttannyelvű osztályát – jó alapokat és támogató közeget kapott. Utána – nem tagadja, hogy a sport mellett küzdelmesen – a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán közgazdász diplomát szerzett.

– Gyermek voltam még, egyszer hotelben szálltunk meg a szüleimmel, és megfogott ez a világ. Különlegesnek találtam a szállodai miliőt, a vendéglátást. Egyértelmű volt, hogy ha abbamarad a kosárlabda, ez lesz a folytatás. Egy év soproni játék után nem realizálódott újabb csapat, ahol kezdhetném a szezont. A szállodaiparban vállaltam munkát, és mellette a másodosztályban kosárlabdáztam Sárváron és Pápán – 2008-tól 2016-ig tartott ez az időszak. 2008-ban az egyik sárvári hotelben (Park Inn) recepciósként kezdtem.

Utána Bükfürdőre kerültem, értékesítési területre. 2010 májusa óta dolgozom a jelenlegi cégemnél – értékesítéssel, rendezvényszervezéssel foglalkoztam az első években. 2016- ban az akkor egy klaszterben működő büki és sárvári szállodák értékesítési igazgatója lettem. 2019 májusától vezetem a sárvári szállodát igazgatóként. 2019-ben cégünknél változás történt, megalakult az Ensana, Európa vezető gyógyfürdőket üzemeltető márkája. 2020 augusztusától a sárvári mellé a hévízi hotelek értékesítési vezetői feladatát bízták rám. 2022 januárjától pedig a márkához tartozó három vidéki termálhotel – két hévízi és egy sárvári – igazgatója vagyok. A feladatairól is beszél, ami egy mondatban úgy foglalható össze: gazdasági eredményeket kell elérni, a lehetőségekhez képest növelni a szállodák profitját, koncentrálva arra, hogy a vendégélmény ne menjen a profit kárára, sőt, fordítva: olyan vendégélményt nyújtsanak, ami a profitot növeli.

– Az igazgató stratégiai döntéseket is hoz: milyen irányba induljon a szálloda, amikor terméket választunk, és munkát ad a termék fejlesztése is. Vezetőként nem veszhetek el a számok bűvkörében. Koncentrálnom kell a dolgozói elégedettségre is. Fontos a munkatársak jólléte és hogy biztonságban érezzék magukat. Kiemelkedő jelentősége volt ennek a Covid-időszakban és most is: hiteles vezetőkre van szükség, akik őszintén kommunikálnak. Henrik István azt mondja, sokat köszönhet a cégnek. Ahogy a sportban az edzőitől, úgy itt a vezetőitől is tanul, igyekszik ellesni a jó dolgokat, és ami korábban is jellemezte: kísérletezik és ha kell, a cél érdekében „elmegy a falig”. – Megoldásfókuszú embernek tartom magamat. A sportolói múltamból adódik, hogy soha nem adom fel, és a stressztűrést is onnan hozom.

A kollégáim a nyugalmamat emelik ki: higgadt maradok a kilátástalannak tűnő helyzetekben is. A járványidőszakra visszatérve: tanulságos, hogy amit korábban lehetetlennek gondoltunk, arról kiderült, nem is nehéz végrehajtani. Arról, hogy az idén ő lett az év szállodaigazgatója, objektív rendszer döntött, a szabályzatban leírt mutatószámok. – Az egyik kritérium a gazdasági mutatók előző évhez viszonyított túlteljesítése volt, a másik a vendégelégedettség: hogyan változott az előző évhez képest. A harmadik a dolgozói elégedettség: felmérés alapján a dolgozók-vezetők kommunikációja és a vezetőkkel való elégedettség mutatója. Nagy meglepetés volt a számomra a díj, amit én vettem át, de egyértelműen a csapatot illeti. Az átadón, bevallom, sokkal inkább koncentráltam arra, hogy séfünk, aki decemberben nyugdíjba megy, kapja az életműdíjat.

Az elismerés visszajelzés: a befektetett munka meghozta a gyümölcsét, folytatni kell. A szállodaiparban azonban nem lehet hátradőlni: folyamatosan változik, állandóan új trendeket kell keresni, a termékfejlesztésen gondolkodni, a vendégvisszajelzéseket is figyelembe véve – mondja. A szállodaigazgató kötetlen munkarendben dolgozik, kimondottan élvezi a „pörgést”, ami a napjait jellemzi. Heti 3-4-szer azért keres alkalmat a mozgásra: egy baráti csapattal kosaraznak több mint tíz éve. Falco-meccsekre természetesen kijár, örül a sikereiknek, a gyermeke ott kosarazik.

– Motivált vagyok a mostani pozíciómban. Közvetlen, jó kapcsolatom van a feletteseimmel, és még sok cél van előttük: hotelfelújítások is szerepelnek ezek között. Egyensúlyt találtam a munka és a család, a pihenés viszonylatában. Nem kell most ennél több.