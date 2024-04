- 2010-hez képest felére csökkent a bűncselekmények száma, ám az előző évekhez képest az emelkedést mutat - derült ki dr. Koncz Gabriella r. ezredes, a Szombathelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének közgyűlésnek adott tájékoztatójából. A kapitányságvezető szerint a növekedés egyik oka, hogy most áll vissza a Covid előtti időszak, a másik, hogy megváltozott a bűncselekmények szerkezete, csalások tömegesen fordulnak elő. Külön kiemelte a kiberbűnözést, az online csalásokat. A kevesebb létszám ellenére 15 százalékkal növekedett a rendőri intézkedések száma, ami a hatékonyság javulást mutatja. Javultak a Szombathelyi Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi és felderítési mutatói. A nyomozások 72,3 százalékát fejezték be eredményesen, ami az elmúlt 14 év második legjobb eredménye - tudtuk meg.

A biztonságérzetet romboló események nem történtek

Dr. Koncz Gabriella hangsúlyozta: Szombathelyen 24 órás lefedettséget biztosít a Szombathelyi Rendőrkapitányság, az emberek biztonságérzetét romboló szélsőséges bűncselekmények nem történtek. Szólt azokról a tavalyi eseményekről, amelyek nagy médiaérdeklődést váltottak ki, rámutatott: gondoskodtak arról, hogy az elkövetők ne élvezhessék a szabadság ízét.

A szombathelyi rendőrkapitány a "látható rendőrség" fontosságáról is beszélt, ennek érdekében új intézkedéseket is tett. Mint ahogy a közlekedési morál javítása érdekében is határozottan lépnek fel az utak mentén: így a sebességhatárok betartásáért, az ittas vezetések kiszűréséért és a biztonsági öv bekötéséért folyamatosak a rendőri ellenőrzések.

Köznyugalmat zavaró személyek a belvárosban

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) megköszönte a rendőrség munkáját. S felhívta a figyelmet a hajléktalan életmódot folytató személyekre, akik zavarják a köznyugalmat a belvárosban. A frakcióvezető ezután kapott hideget-meleget a baloldali politikusoktól, amiért a témát fel merte hozni. László Győző alpolgármester (ÉSZ) szerint ugyanis ezzel a politikus a szociális ágazatban dolgozók munkáját kritizálta. Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) szerint a szombathelyiek szubjektív biztonságérzete jó, s a Fidesz "hecckampányaként" értékelte azokat a mondatokat, mi szerint az emberek nem mernek kimenni esténként az utcára.

Putz Attila képviselő (ÉSZ) felszólalásában azt mondta: 250-ből mintegy 10 olyan ember van, aki nem hajlandó a hajléktalanszállóra bemenni, és deviánsan viselkedik. Czeglédy Csabától, a szociális bizottság elnökétől (független) pedig megtudtuk: támogatták, hogy a Féhe NKft. ügyvezető igazgatója két biztonsági őrt felvegyen a hajléktalanszállónál annak érdekében, hogy az intézmény környékén rend legyen.

Dr. Koncz Gabriella reagálásában hangsúlyozta: többször kért háttéranyagot, hiszen a hajléktalanok által elkövetett jogsértések miatt az rendészeti kérdés is. Úgy látja: leginkább a különböző közösségi fórumokon keresztül adnak hangot az emberek hajléktalanokkal kapcsolatos problémáiknak, s kevesebb olyan eset van, amikor a 112-t hívják és intézkedést kérnek. Köztisztasági és koldulás szabálysértésben sokszor intézkednek a kollégák - ezt is elmondta a szombathelyi rendőrkapitány, mint ahogy azt is: ezek az emberek nem fogják befizetni a szabálysértési eljárásokban a büntetéseket, ezért annak behajtásáért végrehajtás alá vonják őket, miután fizetni nem tudnak, bv-intézetben ülik le a büntetést. Egy-három-öt hónapig ugyan eltűnnek a közterületekről, de a börtönből kiszabadulva újra visszatérnek oda.

A szombathelyi rendőrkapitány beszámolóját egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők.