"A séta a legjobb orvosság" – hangzott el Hippokratésztől, akit az orvostudomány megalapítójának is tartanak. Már az ókori Görögországban is tudták, hogy ez a mozgásforma éveket tehet hozzá az életünkhöz. Ezek fényében jó hír, hogy tegnap az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata Szombathelyre érkezett és a helyi idősek bevonásával klubalapítást kezdeményezett a városban.

Kezdésként beszédet mondott Dr. László Győző, Szombathely alpolgármestere, majd Monspart Zsolt, az alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be az alapítvány és a klubhálózat tevékenységét. Kiemelte: a mozgás gyógyszer, a rendszeres sport akár 6 évvel is meghosszabbíthatja az ember életét. Az idősek nagy része elszeparáltan, társas kapcsolatok nélkül tölti a mindennapjait, ez ellen is kiváló gyógyír lehet a gyaloglóklubhoz történő csatlakozás, mivel a társaságban mozgás egy megtartó erő, könnyebben indulunk útnak, ha tudjuk, hogy várnak ránk.