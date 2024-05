Anyák napi piknik Bécsújhelyen

Míg Ausztriában a második, addig Magyarországon május első vasárnapján köszöntik az édesanyákat. Így a bécsújhelyi magyar családok is ezen a hétvégén tartották meg, mára már hagyományosnak tekinthető anyák napi piknikjüket. Idén már második alkalommal szervezett vidám családi programot a KUWU.

A Bécsújhelyi Magyarok Kulturális Egyesület idén is megszervezte az anyák napi pikniket, amelyet hagyományosan a bécsújhelyi horgásztónál tartottak meg szombaton, május 4-én délután. Ezúttal is készültek a gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal, de most sem maradhatott el a bábelőadás, és a körtánc sem – emelte ki Horváth-Schwarcz Kriszta egyesületi elnök.

Anyák napi ünnepség Felsőpulyán

Színes kulturális programmal, közös anyák napi ünnepséget rendezett szombaton a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület és Felsőpulya város vezetősége. A rendezvényre színültig megtelt a Városháza díszterme.

A Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület és Felsőpulya város együttműködése az utóbbi években egyre intenzívebbé vált, gyakoriak a közös programok, fellépések. „Ez mára természetessé vált, a magyarság hozzátartozik a városhoz", erősítette meg Dominkovits Nikolaus, polgármesterhelyettes.

Korábban is tartottak már közös anyáknapi ünnepséget, de ekkora érdeklődésre, mint az idén nem számítottak, mondta el a szervezők részéről Hausmann-Farkas Elizabeth, a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke. Színültig megtelt a Városháza díszterme családokkal – de nemcsak magyarokkal, hiszen sok osztrák vendég is kíváncsi volt a rendezvényre.