A május 1-jei Tánc Világnapja – Örömtánc Kőszegen rendezvény után nem pihentek sokat a BE-JÓ lányok: hétvégén a Fórumház Egyesület szervezésében a 46. Zuglói Táncfesztivál – Országos Amatőr Táncversenyen vettek részt, ahol két nap alatt 1400 táncos mutatta meg tudását az ország különböző városaiból, táncegyesületeiből.

A BE-JÓ Táncegyüttes több korcsoportja is sikert aratott, az aranyérmek mellé még különdíjas kupák is sorjáztak. A lányoknak hatalmas volt a boldogságuk, hiszen mind az öt produkciójukkal a dobogó legfelső fokára állhattak úgy, hogy kettő, három, néhol öt ellenféllel szemben versenyeztek. A részletekről művészeti vezetőjük, Horváth Márta számolt be.

A mini korcsoportos lányok mezőnye volt a legnehezebb, de Gazdag Gréta, Kondás Lara, Lengyák Leila, Málovits Zoé, Sarang Noémi, Sebestyén Palmira, Tóth Csinszka és Vadász Zoé megosztott I. helyet szereztek legújabb „Vadnyugati lányok” című színpadi táncukkal, sőt még eg Fórumház Bajnoka Kupát is kaptak vidám előadásukért. Kondás Lara is aranyérmet vehetett át „Boom Boom Boom” szóló pomponos táncára.

Gyermek korcsoportban mutatták be a reneszánsz táncokat népszerűsítő „Palota táncok” koreográfiát. A zsűri külön megköszönte az eredményhirdetésnél a különleges produkciót. A lányok az aranyérem mellé még egy Fórumház Bajnoka Kupát is a magasba emelhettek a dobogón állva, a kicsikkel kiegészülve.

A junioroknál – már profi kategóriában – Baranyai Ramóna, Preiner Kiara és Schönfeld Mónika kapta az aranyérmet Baranyai Katalin „Masters of Tides” majorette show koreográfiájára. A zsűri Különdíjas Kupával is jutalmazta a lányok előadását.

Az esti órákban került sor a junior színpadi tánc-kategóriára. Ott is megosztott első helyen végeztek a lányok „Mi corazón” című spanyolos hangvételű táncukkal.