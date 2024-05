Annak a bizonyos ráhelyezési reflexnek a sportolók életében betöltött szerepét Nádori professzor szokta emlegetni a Testnevelési Egyetemen: hozzátartozik a felkészüléshez, a verseny izgalmához, hétköznapi nyelven nevezhetjük vizsgadrukknak; legalábbis ahhoz hasonlítható. De még jobb, ha azt mondjuk: tettrekészség. Azt jelenti, hogy készen állsz, „fölveszed a kesztyűt”. Szükséges a sikerhez. Fehér László tettre kész. És bár most a közelgő önkormányzati választásról van szó, nem véletlen, hogy a sportnyelvből kölcsönzi a fordulatot: a sport számára ma sem a múlt, aktívan pingpongozik, méghozzá az NB III.-ban. Önkormányzati képviselőként 1994-ben került bele a celldömölki közélet közepébe: először indult, rögtön megnyerte a hármas körzetet, a belvárost – és külön büszke arra, hogy hét alkalommal volt módja képviselőként megszerezni saját körzetében a bizalmat; ötször pedig sikerrel indult a polgármesteri posztért, az utóbbi három alkalommal már egyesületi támogatással.

Most következik a hatodik megmérettetés, szintén a CSÖCE és az EVCE bázisán. Az első képviselői győzelem óta eltelt 30 év, és ugyanolyan – ha nem nagyobb – energiával dolgozik a városért. Személyes politikusi pályafutásának 30 éve és a 45 éve városi rangra emelt Celldömölk története összekapcsolódik. A képviselői és a városvezetői munka megtanította arra, hogy sokféleképpen lehet – és kell is – politizálni. Konszenzuskereső típus, fölismeri: mikor, hogyan és mit lehet tenni a város érdekében. Számára mindig Celldömölk volt az első, igyekezett távoltartani magát az országos politikától. – A celldömölkiek többsége nem pártlogóra, hanem személyre szavaz. Ágh Péter, térségünk országgyűlési képviselője a korábbi parlamenti választásokon toronymagasan nyert, miközben az önkormányzati választásokon nagy fölénnyel szereztem meg a választók többségének bizalmát. Ágh Péterrel korrekt munkakapcsolat van közöttünk, bármikor felhívhatom, ha Celldömölk városát érintő ügyben kell a segítségét kérnem. Az a célom tehát 2024-ben, hogy a pártpolitikát minél távolabb tartsam a településünktől. Hogy számára Celldömölk az első, az is jelzi: ezúttal – négy sikeres megyei ciklus után – úgy döntött, nem vállalja az MSZP megyei listavezető-jelöltséget az önkormányzati választáson.

Az aktuális celldömölki uniós pályázatokat sorolja: 180 millió forint van arra, hogy napelemrendszer kerüljön a városházára, a Vulkánházra, a népjóléti szolgálat két épületére. Az alsósági óvodaépület korszerűsítésére 350 milliót fordíthatnak. A volt Eötvös-iskola konyhája 250 millióból újulhat meg – ide kerülhetne a népjóléti szolgálat konyhája. Itt megjegyzi: örül, hogy a konyhát megtartotta az önkormányzat. Az ipari park fejlesztéséhez útfelújításra kapott a város 200 milliót; 1,2 milliárdból zajlik a Vulkán fürdő energetikai fejlesztése, a csúszdaparkra nyertek 250 milliót. A pályázati sikerességet tekintve Celldömölk állja a próbát a más vasi városokkal való összevetésben. Fehér László visszanézve látja igazán: annak, aki polgármester akar lenni, ismernie kell a struktúrát, az önkormányzat, a testület, a hivatal működését. Szerencsésnek mondja magát, hogy 1994-től két cikluson át – Makkos István polgármestersége idején – képviselőként volt módja és ideje mindezt átlátni, megtanulni. Arra meg különösen jó visszagondolni, hogy az akkori tervek – legyen Celldömölknek fürdője, növekedjen a város turisztikai vonzereje, korszerűsödjön, újuljon meg a KMKK – azóta mind valóra váltak. És persze mindig voltak-vannak újabbak.

Amikor Kiss Péter – az MSZP celldömölki születésű politikusa, minisztere – 2004-ben fölvetette a Celldömölk központjában álló volt bencés kolostor ügyét, 2011-re tűzték ki a folyamat befejezését. Ehhez képest 2006-ra sikerült megegyezésre jutniuk a feleknek: az államnak, az egyháznak és az önkormányzatnak. A bencések visszakapták az épületet, a kártalanítás összegéből megépülhetett az új városháza, sőt: Ágh Péter országgyűlési képviselő sikeres lobbitevékenysége révén 500 millió forint címzett állami támogatásból megújulhatott a kolostor is – amely most már az egyházi turizmus jelentős központja a kegytemplom szomszédságában. A Mária-kultuszt – vagyis magát a várost – megalapozó Koptik Odó apát örülne, ha látná. Rengeteg a feladat – mondja Fehér László, aki a legnagyobb kihívásnak most az ipari park fejlesztését látja, beleértve a munkahelyteremtést. És köszönetet mond a helybeli cégeknek, vállalkozóknak, hiszen a működésüknek köszönhetően 2023-ban jelentős: egymilliárdos iparűzési adót könyvelhetett el a város költségvetése.