Sikeresen zárult a 8. Digitális Témahét, amelyhez idén 801 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl. A Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának támogatásával, az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében zajló programon igazán kreatív ötletek és megoldások születtek. A zsűri különdíját (és egy 3D-nyomtatót) a Jáki Nagy Márton Általános Iskola érdemelte ki – egyetlen díjazottként vármegyénkből.

A gyerekek felkészítőikkel, Hende Istvánnal és Németh Judittal, valamint a Tinkercad program segítségével hétköznapi, hasznos tárgyakat ötleteltek ki és azokat ki is nyomtatták. Széklábak aljának pótlása, vagy akár mikrofonállvány: apró bosszúságok tudnak lenni a hétköznapokban, de íme, a gyerekek kreativitása megoldást hozott. Mindezeket videóra is kellett venni, majd extraként még a „Reptér” című Korda dalt is előadták a tanárok – tudtuk meg Németh Judittól (mint Klárika).

Az idei Digitális Témahét kiemelt témái a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a technológia eszközei és alkalmazásai, az algoritmikus gondolkodás és programozás, mint az alkotás eszközei, illetve a digitális biztonság és digitális esélyteremtés voltak, de a pedagógusok szabadon választhattak egyéb, a tantervhez illeszkedő projekttémákat is.