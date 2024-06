Jön a mobiltilalom: több európai országhoz hasonlóan szeptember 1-jétől hazánkban is egységes, országos szabályozás fogja tiltani, hogy a gyerekek a szükséges feladatokon kívül mobilozással tölthessék az idejüket az iskolákban. Az eddigi gyakorlat szerint ez az intézményvezető hatáskörébe tartozott. Mik a mostani tapasztalatok? - ennek jártunk utána.

Sátory Károly, a Reményik Sándor-iskola igazgatója szerint a családon belüli esetleges viták végére is pontot tehet a szabályozás

Fotó: VN-Archív/CSG

Mobilt csak tanári engedéllyel lehet használni

Sátory Károly, a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta: az iskolai házirend az iránymutató ebben a kérdésben is náluk. Ennek alapján a diákok bevihetik az épületbe a telefonjukat, leadni sem kell, de a használata kizárólag csak pedagógusi engedéllyel lehetséges. A szabályozás szerinte azokat az intézményeket segítheti, akik eddig nem foglaltak állást ebben a témában. Úgy véli, hogy ez a szülőknek is segítség lesz, ahol esetleg vitás volt ez a terület, családon belül.

A bobai tagintézményükről is szót ejtett. Ott a kisebb létszám miatt meg tudták valósítani, hogy a gyerekek reggel le is adják, majd hazaindulás előtt visszakapják a telefonokat - Bobán ez a gyakorlat.

Reggel beszedik a mobilokat

Jánosházán a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Csík Józsefné arról számolt be, hogy elegendő okos eszközzel rendelkezik az intézmény. Náluk az egyéni tanári felügyelet a jellemző, használni csak az ő engedélyükkel lehet. Náluk reggel beszedik a készülékeket, de indokolt esetekben megengedik a használatát.

Házirendben szabályozták

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathelyen hat és tizennyolc év közötti tanulókat fogad. Az intézmény vezetője Papp Tibor szintén saját házirendjükre hivatkozott, ami ezt a kérdéskört is szabályozza. Ennek alapján az első hat évfolyam nem használhat semmilyen kütyüt. Hetedikesek és nyolcadikosok számára nem tiltott, de nem is ajánlott, a gimnazisták számára viszont nincs korlátozás. Fontosnak tartják a prevenciót, és ennek jegyében rendszeresen tartanak témába vágó beszélgetéseket, oktatásokat (pl. Netikett), és felhívják a digitális világ veszélyeire is a figyelmet. A tanórákon is használják, megfelelő keretek között, megfelelő arányban – hangsúlyozta.