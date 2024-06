Györe Eszter személyében új polgármestert választott Acsád, Balagunyomban marad Tarsoly Alfonz, a régi-új polgármester a szavazatok 62,79 százalékát (356) szerezte meg. Nem történt változás Bozzaiban: Héra-Csizmadia Fanni a voksok 59,88 százalékát (100) gyűjtötte be. Bucsuban Gál Sándornak (100 százalék), Csempeszkopácson pedig Krenner Róbertnek (70,67 százalék) szavaztak újabb ötévre bizalmat az ott élők. Új polgármestere lesz viszont Dozmatnak: Simon Balázs kapta a szavazatok 74,49 százalékát.

Nem lesz változás Felsőcsatáron: Konczér Katalint (100 százalék) újraválasztották a falubeliek. Októbertől új polgármester, dr. Őry Ferenc (száz százalék) vezeti majd Gencsapátit. Gyanógeregyén marad Sejber Tiborné (100 százalék), Horvátlövőn Bugnits Vilmos (100 százalék), Jákon Tóth Ernő (100 százalék). Kisunyom élén változás történt: Szita Tímea (100 százalék) lesz a falu új vezetője. A jelenlegi polgármester kapott bizalmat Meszlenben Őri Zoltán (100 százalék), Náraiban Németh Tamás (100 százalék), Nardán dr. Glavanics Krisztina (92,68 százalék), Nemesbődön Zsizsik Katalin (68,6 százalék) személyében.

Új polgármestere lesz Nemeskoltának, Hullmann Martin a szavazatok 69,23 százalékát szerezte meg. Perenyében marad Imre Viktória (46,85 százalék) a polgármester, ahogy Pornóapátiban Bokor Miklós (63,81 százalék). A szavazatok 76,92 százalékát megszerezve októbertől Dávid Szabolcs Rábatöttös polgármestere. Rumban továbbra is Beni Ferenc (100 százalék), Salköveskúton Tóth József, Sében Nagy Róbert (100 százalék) lesz a polgármester. Sorkifaludon változás történt: Baranyai Ádámot (54,57 százalék) választották meg a település új polgármesterének. Sorkikápolna polgármestere lesz újra Mező Gábor (100 százalék), ahogy Sorokpolányban Mező Gáborné (58,82 százalék), Söptén pedig Nagy Róbert (73,46 százalék). Új polgármestere lesz Szentpéterfának: dr. Gáspár Mónika kapta a szavazatok 100 százalékát. A szavazatok 64,92 százalékát megszerezve újabb öt évre kapott bizalmat Szombathely jelenlegi polgármestere, dr. Nemény András (Éljen Szombathely!). Tanakajdnak is új vezetője lesz, Borosné Ódor Andrea a voksok 53,5 százalékát kapta. Táplánszentkereszten is változás lesz októbertől: Tóth Gábor Tamás a szavazatok 60,4 százalékát szerezte meg.