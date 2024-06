Tóth Balázsra 1041 vasvári adta le a voksát vasárnap, ezzel a szavazatok 53,69 százalékát szerezte meg, és további öt évre elnyerte Vasvár polgármesteri címét. Két kihívója is volt: Somlósi-Kovács Adrián a VaZSvári Krónika Egyesület támogatásával indult a címért, a szavazatok 40,43 százalékát tudhatja magáénak, ami 784 voksot jelent. A harmadik induló, Pfeiffer Tibor függetlenként szállt ringbe, 114 szavazatot kapott a vasváriaktól (5,88 százalék).

Tóth Balázs polgármester leadja a szavazatát a vasvári hármas szavazókörben vasárnap

Fotó: VN

A polgármester marad, a képviselő-testület változik

A képviselők között vannak újrázók és lesznek teljesen új tagok is. A független Dr. Fabók Tibor marad a testületben, elnyerte a mandátumot, ahogy a FIDESZ-KDNP színeiben induló Dr. Pataky Pál és Galambos István is. Sáry Zoltán új tagként kapott bizalmat Mihályfi Zoltánnal együtt, mindketten függetlenként ülnek be a vasvári képviselők közé. Új testületi tag a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, a szintén FIDESZ-KDNP színekben induló Szabó Zoltán is.

Vasváron viszonylag nagy volt a voksolási kedv, a szavazásra jogosultak 60,65 százaléka járult az urnákhoz vasárnap, összesen 2030 fő. Tóth Balázs polgármester közösségi oldalán a demokrácia győzelmének nevezte a magas részvételi arányt. - Köszönöm a rám leadott voksokat, a bizalmat igyekszem megszolgálni, hittel és becsülettel folytatom a köz szolgálatát. Harmadszor köszönöm a választás lebonyolításában dolgozók (akár hivatalból, akár önként vállalt) munkáját, akik éjszakába (hajnalba) nyúlóan végezték a nagy odafigyelést igénylő szavazatszámlázást. Minden megválasztott képviselőnek gratulálok, a közös munkához mindenkinek jó egészséget kívánok – fogalmazott a régi/új városvezető.

