Kezdjük azzal: Vas vármegyében volt a legnagyobb a szavazási kedv az országban: 63,05 százalék.

A vasi legek a 2024. jnúius 9-ei választás tükrében

Fotó: MW-grafika

A vasi városok közül a legnagyobb arányú részvételt Szentgotthárdon mérték: a jogosultak 65,52 százaléka voksolt. A legnagyobb arányú községi szavazás rekordere Nemesmedves: itt 76,92 százalékos részvételi arány volt; és – mint Vas legkisebb települése – szintén Nemesmedves adta a legkevesebb szavazót is: a névjegyzékben szereplő 26 választópolgár közül 20 jelent meg a választáson. Szombathely a legnagyobb település Vasban, így természetesen ott volt a legtöbb szavazó: a névjegyzékben 61 ezer 242-en szerepeltek, abból 39 ezer 338 voksoló jelent meg (az arány sem kicsi: 64,23 százalék). Szombathelyen megszületett a városon belüli leg is: Nemény András vezetésével egy jelölő szervezet, a baloldali Éljen Szombathely nyerte meg 11 választókerületben a képviselőjelöltek közti csatát. A polgármester is fölényes győzelmet aratott. Függetlenként Czeglédy Csaba képviselő, kompenzációs listáról a Fidesz–KDNP négy képviselője és a Mi Hazánk egy politikusa jut az új közgyűlésbe.

Celldömölkön ennél is nagyobb győzelmet könyvelhetett el Fehér László és csapata: ott senki más nem szerzett mandátumot, kizárólag a CSÖCE-ECVE jelöltjei: ők alkotják majd a képviselő-testületet.

Eredménytelenül zárult Bajánsenyén a polgármester-választás. A hat jelölt közül Pappné Babaics Éva (független) és Császiné Kiss Beáta (független) is 110-110 szavazatot kapott. A települést a még hivatalban lévő Györke Gyula vezeti – egészen az időközi választásig. Ő egyébként már nem indult.

Időközi választás várható

Szintén hat polgármesterjelöltre adhatták le a voksaikat a kemenesmagasi választók, a legtöbben – 185-en – végül Mesterházyné Budinszky Adrienn neve mellé húzták az ikszet. Bozsokon nem volt polgármesterjelölt: az egyetlen vállalkozó kedvű is meggondolta magát két nappal a választások előtt, és visszalépett. A legkevesebb képviselőjelölt szintén Bozsokon volt – pontosabban nem volt: ugyanis ez a szám is nulla.

A legtöbb városban maradtak az eddigi polgármesterek, két helyen, Körmenden és Vépen lett új városvezető. A „legcsaládiasabb” versengés Keléden történt, ugyanis indult az eddigi vezető, id. Feiler Ferenc, valamint fia, ifj. Feiler Ferenc is. Az apa marad a polgármester: meggyőző fölénnyel utasította maga mögé kihívóját.