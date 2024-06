Hollandiában rendezték meg a világbajnokságot, így mutatott a verseny színpadán

Mire figyelnek elsősorban a „férfi fizikai” kategóriában a zsűritagok? A szimmetria nagyon fontos, és a pózok: elegánsnak kell lenni – társa szét karjait. Megmutatja szívesen a szükséges színpadi pózokat és mozdulatokat is, és közben megtudjuk, hogy ez is nagyon jelentős része a „fellépésnek”. Nem is olyan könnyű dolog ez, mint elsőre talán gondolná bárki: hosszú perceken át befeszített izmokkal állni, egy pózban – aztán a következőben… Georg tíz éven át a klasszikus testépítésben volt otthon, és csak nem régen váltott. Ez a világbajnokság ebben is nagy megerősítést hozott számára: sok visszajelzést kapott többektől is, hogy mennyire jól áll neki ez a kategória. Testépítésben 2020-ban országos bajnok volt: ott komoly, erős mezőnyben sikerült nyernie. Itt a világbajnokságon a kategóriaváltás miatt „legalul kellett kezdeni” – mosolyog most is. Az első versenyt könnyedén nyerte, majd a másodikat is: ez volt a „magas” kategória (Georg egyébként 184 cm). Ezzel megszerezte azonnal a Pro kártyát – és versenybe szállhatott annak a kategóriának a korábbi bajnokaival is. Szinte hihetetlen, de ott is rögtön második lett, azaz, ezüstérmet szerzett! És ami számunkra, magyaroknak szívet melengető érzés: Georgnak mindhárom alkalommal a magyar himnusz szólt, és a magyar nemzeti lobogót emelte a magasba.

Mi kell a sikerhez? – firtatjuk tőle, hiszen ez tényleg nem mindennapi eredmény. Idő, kitartás, türelem – válaszolja, és hozzáteszi: jó edzők is. Az ő trénere bécsi, akivel szinte mindig a digitális térben tartják a kapcsolatot, bár most a világbajnokságon ő is ott volt, tudtak személyesen is találkozni. És mennyi is az annyi? Nos: heti ötször edz, napi két – két és fél órát. Ha kell, és az élet úgy hozza, akár este tizenegykor is... Nagyon pontosnak kell lenni az étkezés terén is: minden részletre odafigyel. Az évente rendezett világversenyek egyfajta mérföldkőnek is hasznosak: ennyi idő kell ugyanis körülbelül egy kilónyi izom építéséhez. Ez jóval kevesebb, mint amit szteroidokkal el lehet érni – de itt van a korábbiakban már említett nagy különbség. Kezdőknek, fiataloknak mindenképpen a naturális módot ajánlja kipróbálásra – aztán ha valaki mégis a szteroidos irányba megy, azt is elfogadja.