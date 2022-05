Kovács Géza, a Mesebolt Bábszínház, illetve Pócza Zol­tán, a Kőszegi Várszínház igazgatója beszámolt arról is, hogy a régi jó együttműködés a tizenegyedik koprodukciós bemutatón túl az idei nyári szezonban „szintet lép”. A 40. születésnapját ünneplő várszínház a saját bemutatók és a vendégjátékok gazdag kínálata mellett tíznapos fesztivált szervez az alkalomra. Lesz zenei udvar, kamaraszínházi udvar – Kőszegen, magában a Jurisics-várban is lehet válogatni a szebbnél szebb helyszínek között –, lesz gyerekszínházi udvar is, ez utóbbi a Zwingerben (Öregtorony), bekapcsolva a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetét is a történetbe. A gyerekszínházi programról a sajtótájékoztatón Gelencsér Ildikó, a várszínház művészeti vezetője beszélt.

Mindenekelőtt hangsúlyozta: ha van egy jól működő intézmény – és a Mesebolt Bábszínház ilyen –, akkor azzal érdemes együttműködni. Ezért aztán a szombathelyi bábszínházra – mint házigazdára – alapozzák a jubileumi fesztivál gyerekkínálatát, nemcsak az előadások jelentős részét, hanem a műszaki hátteret tekintve is. Sőt: a fesztivált illetően is hosszabb távra terveznek. – Manapság az első kérdés többnyire az, hogy „mi az attrakció”.

Ebben a programban az az attrakció, hogy nincs attrakció – mondta Gelencsér Ildikó, arra utalva, hogy a tartalmas együttlétre apelláltak, amikor a gyermekszínházi udvar programját ös - szeállították. Lesz diavetítés színészekkel, lesz felhővadászat, előadások kisebbeknek és nagyobbaknak, kézműves-­ foglalkozások. A Mesebolt Fóka­szív című előadását például 21 óra kezdéssel ajánlják a közönség figyelmébe – „Fókaszív zseblámpával” –, megteremtve azt a sejtelmes, tengermélyi közeget, ahol az ökotudatos varázslat játszódik. A jubileumi kőszegi fesztivál július 14-én kezdődik, A cica, aki haza akart menni című koprodukciós előadás bemutatójára azonban már csak néhány napot kell várni. Szombathelyen, a Mesebolt 125-ös termében – hamarosan Lázár Ervin-terem – május 15-én, vasárnap; a várszínházban 16-án és 17-én, hétfőn és kedden (Kőszegen összesen négy alkalommal) kísérheti figyelemmel a közönség a francia kiscica angliai kalandjait.

Jill Tomlinsont Veres András rendező „vezette be” a Meseboltba. Pim, a földimalac – aki semmiben sem volt biztos – történetét szintén ő írta át bábszínpadra, rendezőként Bartal Kiss Rita a Pim-előadást (amelyet nemrég felújítottak). A cicatörténet rendezője Veres András, Bartal Kiss Rita most tervezőként csatlakozott a társulathoz, színes és kompakt világot teremtve a cicának – meg a két színésznek, Gyurkovics Zsófiának és Lukács Gábornak. Jó tudni, hogy Szuzi Szombathelyen és Kőszegen is otthon van.