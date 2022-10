Naplójában leírta, hogy 1956. október 23-án este a váci börtön fogvatartottjai már tudták, hogy az egyetemi ifjúság tüntetést rendezett. 24-én érzékelték, hogy a börtönőrök egyenként nyitják az ajtókat, vagyis „öszszetartás” van, rendkívüli, szigorított őrizet. Munkába nem kellett menni, az őröket berendelték. 25-én az egyik őr elárulta: „nagy dolgok vannak”, a Sztálin-szobrot ledöntötték, Budapesten harcok folynak. Pfitzner Rudolf és társai összedugták a fejüket, szóba került a kitörés. Méltatlankodni kezdtek, hogy két napja nem volt séta, pedig jár. A cigarettájuk elfogyott. Egyikük rugdalni kezdte az ajtót, aztán mások is, zengett a folyosó. Követelésükre cigarettát hoztak, hogy megnyugtassák a foglyokat. 26-án az egyik zárkában hangosan énekelni kezdték a Himnuszt, majd a Szózatot, egyre többen. Az utcán tüntetők is meghallották, ők is énekeltek, és bekiabáltak az ÁVH-sok kapuján: „Engedjétek szabadon a politikai foglyokat!” Az őrök újból cigarettát hoztak az egyre izgatottabb raboknak. 27-én ÁVH-sok már nem voltak a börtönben, mások viselték a fegyőregyenruhát.

Elmondták, hogy a hadsereg nagy része a forradalom oldalára állt, harcok folynak az ÁVH-val és az oroszokkal. A foglyok elhatározták, hogy követelni fogják: vegyék le az ablakokról a bádogot. De erre már nem került sor, mert egy zárkából ismét megszólalt a Himnusz, sokan bekapcsolódtak, újra zengett a magyarság dalaitól a börtön. Pfitzner Rudolf naplójában úgy fogalmazott: „A forradalom lángolt a rabokban.” Kikiabáltak az ablakon az utcára: „Ha magyarok vagytok, kinyitjátok az ajtókat! Engedjétek szabadon a politikai foglyokat!” A rabok rugdalták az ajtókat, verték a bádogot. Volt, akinek sikerült kitörni, minden lehetséges szerszámmal verték le a lakatokat. Pfitzner azt írta: hat év lefojtottsága tört ki belőle, minden félelem eltűnt

. A börtönparancsnok nyugalomra intette őket, azt javasolta, tárgyaljanak a forradalmi tanáccsal, de a fiatalokat nem lehetett megállítani. Előkerült egy fejsze, kitörték az utcai ajtót, és kirohantak. Futottak ki a városból, neki a domboknak, szántóföldeknek. Egy faluban kaptak civil öltözéket a rabruha helyett, és elindultak Budapest felé gyalog, erdőn-mezőn át, 29-én értek be Pestre, 30-án Budára. Pfitzner ott találkozott a nővérével, aki rá akarta beszélni a menekülésre, mert tudta, hogy mi a testvére terve: harcolni. A Corvin köz volt a forradalom egyik legfontosabb és egyik legtovább kitartó ellenállási pont, a környező utcákban harcolókkal együtt kétezren lehettek. Pfitzner Rudolf a Práter utcai csapatot erősítette, mígnem elfogták őket. Szerencséjük volt: az orosz tiszt elengedte, elzavarta a srácokat. A szombathelyi fiatalember 26 éves volt akkor. Előbb Ausztriába menekült, onnan Németországba, ahol neves pszichológus és pszichoanalitikus lett. Saját sorsa miatt kutatási területe lett a trauma lélektani elemzése, foglalkozott a múlt feldolgozásával, a pszichoanalízisen alapuló gyászmunkával. 2016-ban hunyt el Münchenben 86 éves korában. Két éve már egykori osztálytársa, dr. Horváth Lóránt Ödön emeritus csornai apát sem él, aki 2017-ben a Pfitzner Rudolf tiszteletére (halálának első évfordulóján) rendezett emlékkonferencián felidézte pályáját a premontrei gimnáziumban, ahol együtt érettségiztek. Véghné Busics Hilda igazgató kérésünkre megmutatta a tablót, amin az 1947–48-as tanévben végzett növendékek között ott vannak mindketten.

Horváth Lóránt Ödön a Premontrei Rend Csornai Prépostságába kérte a felvételét, Pfitzner Rudolf elhatározta, gyógyító lesz. Orvosnak tanult Budapesten, pszichiáternek készült, medikusként mentőzött. Egy pályatárs szerint az egyetemen hamar feltűnt Mindszenty József hercegprímás melletti kiállása. 1951-ben tartóztatta le az ÁVH röpcédulák terjesztésének indokával, miközben mentőszolgálatban volt. Tizenegy év fegyházat kapott, hat év után szabadult a forradalmi események révén.

A szombathelyi premontrei gimnáziumban érettségizett

Sipos András rendező készített 2005- ben Börtönévek címmel filmet arról, hogy a fiatalember miként élte át a bezártságot. Pfitzner Rudolf a börtönből gyalogolt az 1956-os forradalomba, amelynek leverése után el kellett hagynia Magyarországot. Münchenben folytatta tanulmányait, ott szerzett pszichoanalitikusi szakképesítést; oda kötötte orvosi, tanári és analitikusi pályája. Kint élt, de lélekben nem szakadt el a hazájától. Tőle származik ez a mondat: „Szimbolikus jelentősége van annak, hogy volt ellenállás, hogy nem feküdt le egy nemzet teljesen egy diktatórikus hatalomnak.”

