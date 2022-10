Az NMI Vas Megyei Igazgatósága október 6–16. közötti időszakra tette közzé a Vas Megyei Értékek Hete programsorozat felhívását, ami iránt nyolcvan település érdeklődött. Végeredményben 67 faluban és két városban lesznek ötletes, kreatív programok a következő tíz napban, sok helyen az amatőr művészeti csoportok közreműködésével. Lesz kemenceavatás kenyérkészítéssel, faluséta, szüret, lemezfelvétel, kinyitnak tájházakat. Dozmaton a hagyományőrzésben jeleskednek, visszanyúltak a regöléshez, és generációkat kapcsolnak össze.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, az eseménysorozatot idén 4. alkalommal rendezik meg. Az idén a Vas Megyei Önkormányzat is támogatja oly módon, hogy a helyi, vagy Vas megyei amatőr művészeti közösségek fellépéséhez anyagilag is hozzájárul a helyi civil szervezetek bevonásával az EMMI által finanszírozott „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása” című pályázat segítségével. A kistelepülések programja gazdag: egyik helyen kézimunkákat mutatnak be, máshol lófajtákkal ismerkedhetünk meg, lesz vásár, fazekasprogram, felidézik a Berzsenyi-emlékeket is. Éles Krisztinától, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatójától megtudtuk: az ötezer fő alatti településeket szólították meg.

Azt kérték, hogy emblematikus értékeiket és amatőr művészeti csoportjaikat helyezzék fókuszba, alkalmazzák az NMI képzésein elsajátított tudásokat, jöjjenek-menjenek egymáshoz, mutassák meg az értékeiket. A városok közül Vasvár és Szentgotthárd kapcsolódik be. Takó-Gódor Zsanett, a dozmati önkormányzat kulturális szakembere a faluban felélénkült hagyományápolásról beszélt, a regösénekről, amit 1972-ben találtak egy ház padlásán. A helyiek már jól ismerik, karácsony környékén járják vele a házakat. A regölést csütörtökön estére nyitott programként hirdették meg, hogy bárki meghallgathassa a műsorukat a kultúrházban.