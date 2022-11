A másfél órás, mélyen megérintő színdarabot – Kitty és Sunny, a Nyíregyházáról Budapestre és onnan Hollandiába tartó, gyermekotthonban felnőtt, végtelenül kiszolgáltatott és szeretetvágyó lányok élettörténetét – 2019-ben láthatták a vasi gyermekotthonok lakói. A keddi előadás a témában érintett szakemberek nézőpontját formálta, őket „érzékenyítette”. A főkapitányság Söptei úti objektumában a bűnügyi és rendészeti állomány érintett szakemberei, a bűnmegelőzési szakterület és a Szombathelyi Áldozatsegítő Központ munkatársai – összesen hatvanan – nézték meg és vettek részt az előadás utáni foglalkozáson. – A darab több éves előkészítő munka után született meg mások mellett a területen dolgozó gyermekvédelmi szakemberekkel, nevelőkkel, pszichológusokkal, rendőrökkel együttműködve. A rendező, Romankovics Edit és a dramaturg, Bíró Bence fiktív történetet írtak. – Az előadás egy mesébe ágyazza a két lány történetét, ami azért is fontos, mert a gyermekotthonokban sokszor traumatizált gyermekeknek játsszuk, akik maguk is olyan háttérrel rendelkeznek, mint az előadás főszereplői: nagyon mélyről érkeznek és felfoghatatlan dolgok történtek velük gyermekkorukban – mondja Urbanovits Krisztina színművész, a darab egyik szereplője. A már nagykorú Kitty és a 16 éves Sunny állami gondoskodásba kerülnek, Sunny elszökik, Kitty-vel Hollandiába indulnak vonattal. A vonatút maga az előadás, a nézők megszeretik a lányokat, akiket Pesten, az út végén futtatójuk vár. – A mesébe ágyazottság segít a befogadásban és a feldolgozásban: elemel és eltávolít. A probléma erősen jelen van, nagyon kitettek az állami gondoskodásban élő lányok és a fiúk is, ám mivel nem tudunk és nem beszélünk eleget a jelenségről, nagyfokú az előítélet és a látencia. A színdarab megmutatja, hogyan kerülnek ilyen helyzetbe a fiatalok, akik – erre hívjuk fel a figyelmet – mind áldozatok.

Szombathelyen az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Főosztályának Bűnmegelőzési Osztálya szervezésében, a Belügyminisztérium támogatásával mutatták be a darabot egy projekt részeként. A cél az, hogy a gyermekotthonokban élők, a környezetük és a velük foglalkozó szakemberek figyelmét felhívják a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire, az emberkereskedelem működésére. Arra is törekednek, hogy feltérképezzék a térségben működő civil szervezeteket és kidolgozzák a segítségnyújtás és együttműködés módszereit, hogy megelőzhetők legyenek ezek a bűncselekmények.